Les dessuadores i samarretes viatgeres que triomfen a Instagram

Andorra la VellaVan començar el seu projecte penjant la roba que dissenyaven a la xarxa social Instagram i avui en dia la seva marca té un èxit sense precedents. Amb més de 367.000 seguidors al seu compte, Blue Banana ha aconseguit convertir la icona X del seu logotip en un símbol per a les noves generacions que volen fer de la seva vida una aventura.

Impulsats per aquest esperit viatger -les seves campanyes sempre estan fetes en destinacions com Costa Rica, les Açores o Madeira-, la jove firma ha aterrat aquesta setmana al Principat d'Andorra de la mà de Pyrénées, l'únic espai del país on podràs trobar les seves dessuadores i samarretes.

Totes les peces de Blue Banana estan fabricades amb materials sostenibles i reciclats. Un dels seus emblemes proclama: 'we make noise, not clothes' (fem soroll, no roba) perquè segons ells mateixos expliquen a la seva pàgina web, "volen animar els joves a sortir i conèixer món, i a descobrir la seva pròpia aventura; no intentem vendre't roba sinó la inspiració en forma d'entreteniment". Val a dir que són la primera marca de roba a Espanya que negativitza les seves emissions de CO2, és a dir, que reverteixen en accions sostenibles la contaminació que emet la seva activitat empresarial. Aquest és un dels motius pels quals Pyrénées Andorra ha decidit crear una aliança amb la firma, ja que els seus valors van en sintonia amb el pla de sostenibilitat seguit pel grup.