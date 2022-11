Detalls que no poden faltar per Nadal

Falta molt poc per acomiadar el mes de novembre i donar la benvinguda al desembre. Un mes que provoca tota mena de sentiments. Els més petits de la casa, esperen el desembre amb candeletes perquè suposa l'arribada del Nadal que és sinònim d'il·lusió, trobades familiars, bon menjar, entre altres. I els adults... com podríem explicar com esperen el Nadal? Hi trobem de tot. Hi ha qui mostra el mateix sentiment que tenen els més petits i d'altres que desitgen amb moltes ganes que aquest mes de desembre passi de pressa i tot torni al seu lloc.

Sigui com sigui a tots ens fa il·lusió que ens regalin quelcom i que el nostre cap o empresa tingui un detall cap a nosaltres també ens agrada. Lluny queden aquelles imatges de treballadors transportant una gran capsa de cartó plena de productes d'alimentació més coneguda com "la panera". És veritat que la cosa ha evolucionat, però continuen existint les tradicionals paneres de Nadal i a Pyrénées Andorra les continuen fent, tot i que amb modalitats diferents.

Els grans magatzems et donen la possibilitat d'endur-te aquelles paneres que ja venen fetes, amb preus que oscil·len entre els 15 i 200 euros, o bé et donen l'opció d'elaborar la teva pròpia panera incloent els productes que més t'agradin.

Tant si vols personalitzar la teva panera com si prefereixes endur-te les que estan fetes, només t'has de dirigir a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra i posar-te en contacte amb un dels treballadors de l'àrea.