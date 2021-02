Detectats 40 nous positius per la Covid-19

Andorra la VellaSalut ha detectat 40 nous contagis des d'aquest dissabte, que situen la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia per la Covid-19 en 10.503. El nombre de persones que ha superat la malaltia és de 9.911 i en aquests instants resten 485 casos actius. Després de la defunció d'aquest passat dissabte, aquest diumenge no s'ha de lamentar cap nova pèrdua i els decessos per la malaltia es mantenen en 107.

La pressió al sistema sanitari disminueix i en aquests moments hi ha 22 persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, 11 de les quals es troben ingressades a planta i 11 a la Unitat de Cures Intensives. D'aquestes, 10 requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al centre sociosanitari del Cedre segueix sense haver-hi cap pacient ingressant.

Pel que fa a la població escolar, 14 aules estan sota vigilància activa, 4 de les quals de total i 10 de parcial, i 19 classes més en vigilància passiva. Finalment, quant a la vacunació, durant la jornada de dissabte es van administrar 14 vaccins.