Detenen un home begut i amb un trau al cap després de negar-se a entrar a casa

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut a Andorra la Vella un home resident de 48 anys després que els agents fossin requerits dimecres de la setmana passada perquè aquesta persona es trobava estès al terra a la via pública a causa d'una ingesta abusiva d’alcohol amb un trau sagnant al cap, motiu pel qual es va demanar la presència dels serveis d'emergència per guarir-lo de la ferida. A partir d'aquí, segons el relat policial, l'home va tenir una actitud "injuriosa" i "amenaçadora" envers els agents. No obstant això, van decidir dur-lo al seu domicili, però un cop allà es va negar a entrar-hi i finalment va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’honor –injúries–, contra la llibertat –amenaces– i la funció pública –resistència i desobediència–.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció d'onze persones durant aquesta darrera setmana (del 31 de maig al 6 de juny). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (3). En aquest darrer apartat destaca també la detenció d'un noi de 21 anys a la capital dimecres de la setmana passada per conduir una motocicleta forçant les marxes i produint sorolls molestos. En ser sancionat, segons el cos d'ordre, el noi va tenir un comportament "arrogant" i "irrespectuós" envers els agents, i per això va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat –amenaces– i la funció pública –resistència i desobediència–. Per últim, la policia ha detingut aquest diumenge a Ordino un altre noi de 21 anys per un delicte contra l'honor, ja que el detingut hauria "escridassat" i "proferit injúries" als agents del Servei de Circulació d'Ordino.