Detenen quatre persones per robar 82 cadenes d'or en una joieria de la capital

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 3 de maig de 2012, va ser notícia...

La Policia va detenir aquest dimecres quatre persones per haver robat presumptament 82 cadenes d'or en una joieria d'Andorra la Vella. Els fets es remunten al matí d'aquest dimecres, quan el propietari de la joieria va avisar la Policia per denunciar que quatre persones li havien sostret una manta amb diferents cadenes d'or. Segons ha explicat la Policia, el mètode emprat és l'anomenat del 'pispa', és a dir, fer-se passar per clients per despistar l'empleat de l'establiment i poder sostreure les peces.

Posteriorment, a les 11.30 hores, els agents de servei a la frontera del riu Runer, van controlar un Opel Astra, amb matrícula romanesa i quatre persones a dins, dos homes i dues dones, que coincidien amb la descripció dels presumptes autors del robatori.

En el registre practicat als interessats es van poder recuperar 82 cadenes d'or de diferents mides, 72 les duia una dona i 10 més la segona dona, amagades en la seva roba interior. El valor global de la mercaderia és d'uns 15.500 euros. Per tot plegat, les quatre persones, de nacionalitat romanesa i no residents de 49, 47, 44 i 43 anys respectivament, van ser detingudes i posades a disposició judicial aquest dijous.