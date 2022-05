Detinguda quan accedia al país amb 1,8 grams de metamfetamina

Escaldes-EngordanyEl Cos de Policia ha procedit a la detenció de 12 persones durant aquesta darrera setmana (del 25 d’abril a l’1 de maig de 2022). Entre aquestes, destaca la d'una jove quan introduïa 1,8 grams de metamfetamina al país.

Va ser el passat dissabte, 30 d'abril, a les 19:00 hores a la frontera DCNJ, quan els agents de Policia van detenir la jove, no resident de 22 anys, quan accedia al Principat de passatgera en un turisme particular.

D'altra banda, el dia 25 d'abril, a les 16:55 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home resident de 20 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari-.

El dia 27 a les 10:45 hores a la frontera del DCNJ, la Policia va detenir un home no resident de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte en el tràfic jurídic. L’interessat es va identificar amb un permís de residència d’un país europeu, que quan es va verificar es va constatar que era inautèntic.

El mateix dia a les 12:55 hores a Escaldes-Engordany, els agents van detenir un home resident de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat. La detenció de l’interessat és fruit del seguiment d’una denúncia per amenaces a través de les xarxes socials.

El dia 29 a les 13:16 hores a Escaldes-Engordany, la Policia també va detenir un home no resident de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte en el tràfic jurídic. Els fets es remunten al mes de gener d’enguany, quan el Servei d'Immigració rep una sol·licitud per a l'obtenció d'una autorització d'immigració de residència i treball per part de l'interessat. En verificar la documentació aportada, es va detectar que un document relatiu a la seva activitat laboral al seu país d'origen era inautèntic, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

Finalment, aquesta darrera setmana també s'han detingut set persones per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues.