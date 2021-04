Detinguda per agredir el seu home i enfrontar-se a la policia

Escaldes-EngordanyQuatre detinguts –dues dones i dos homes– per violència domèstica: una dona agredeix el seu home, un fill a la seva mare i la discussió entre una exparella deriva en una agressió mútua. Així, destaca la detenció de la matinada de dissabte a diumenge d'una dona resident de 52 anys, com a presumpte autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, contra l’honor i la funció pública. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió de parella al domicili, on la detinguda presumptament hauria donat un cop de puny a la boca del seu home, ja que aquest presentava una forta inflamació al llavi inferior i dues petites ferides. Segons la policia, la persona detinguda en tot moment va tenir una actitud "desafiant, injuriosa i poc col·laboradora" envers els agents interventors.

Sense deixar l'àmbit de la violència domèstica, la policia va detenir divendres passat a Andorra la Vella un home resident de 27 anys després d'una discussió amb la seva mare, la qual va derivar en una agressió del detingut envers la seva progenitora. A més, el cos d'ordre va detenir aquest dissabte a Canillo un home resident de 28 anys i una dona resident de 32 anys, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Els agents acudeixen al lloc dels fets requerits per una agressió entre cònjugues a la via pública. A l’entrada de l’edifici d’un domicili particular, la discussió es produeix entre dues persones que havien estat parella, i posteriorment va derivar en una agressió mútua entre ells.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 29 de març al 4 d’abril). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (11).

En aquest darrer apartat, destaca la detenció al Pas de la Casa la setmana passada de tres persones –un home no resident de 38 anys, un home resident de 46 anys i una dona resident de 60 anys–, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic (contraban de tabac). La policia va ser requerida per agents de la Unitat de Lluita contra el Frau de la duana andorrana, ja que es trobaven realitzant un operatiu en què van observar cinc persones que presumptament es dedicarien al contraban de tabac amb fardells. Un cop efectuat el control d’un dels individus, la resta de membres va aconseguir escapolir-se, però els agents van recuperar set fardells amb 3.000 paquets de tabac valorats en 10.440 euros. Després de la investigació realitzada posteriorment, la policia va detenir les dues persones residents, que estaven vinculades amb l’establiment comercial subministrador del tabac.

No van a la presó

Entre el balanç de detencions que cada dilluns fa públic el Cos de Policia, destaca la detenció la setmana passada de dos homes residents de 30 i 38 anys, respectivament, a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, per no fer cas de la pena d'arrest nocturn ferm a complir al Centre penitenciari de la Comella.

Per últim, pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir la nit de divendres passat un noi jove resident de només 18 anys que va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar i que, a més, es trobava en possessió de 0,3 grams d'amfetamina.