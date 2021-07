Detinguda una dona per estafar 2.500 euros en estades sense abonar a quatre hotels del país

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut aquest divendres, a les 07:30 hores a Escaldes-Engordany, una dona resident de 35 anys, com a presumpta autora dels delictes contra l’ordre socioeconòmic, per l'ús fraudulent de tarja de crèdit, i el patrimoni, per diverses estafes a hotels del país. El passat mes de maig, els agents van recollir la denúncia, per mitjà de la qual alguna persona havia fet diversos usos fraudulents d’una tarja de crèdit. Segons expliquen des del cos d'ordre, l’enquesta duta a terme va dur a la detenció de la interessada, la qual hauria efectuat 13 càrrecs fraudulents de la referida tarja de crèdit -serveis d’internet i altres-, a més d’haver-se allotjat en quatre hotels del Principat sense abonar-ne les estades. La policia calcula que el perjudici causat és d’aproximadament 1.000 euros amb la tarja de crèdit i 2.500 euros en estades d’hotels.

Aquesta és una de les 21 detencions que va efectuar la policia al llarg de l'any passat i entre les quals també cal destacar altres quatre per delictes contra la integritat física i moral. Així, dimarts va ser detingut a Escaldes-Engordany, un home resident de 21 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió entre un fill i el seu pare, que va derivar en una agressió del detingut envers el seu progenitor.

A més, dimecres de la setmana passada la policia va detenir a Andorra la Vella, un home resident de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i contra la funció pública. Els agents havien estat requerits en un domicili particular per una discussió que va derivar en una agressió per part del detingut cap a la seva parella sentimental. A més, posteriorment va reaccionar "de manera desproporcionada envers la patrulla interventora".

El mateix dia, els agents van detenir, a Andorra la Vella, un home resident de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral i la llibertat. Els fets van tenir lloc en un domicili particular on l'home havia accedit i on es trobava la seva exparella. Es va iniciar una discussió entre el detingut i la mare de la dona, que va derivar en una agressió i en amenaces. A l'últim, un home resident de 44 anys, va ser detingut dissabte com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, per agredir la seva parella.

També va ser arrestat, divendres a Encamp, un home resident de 54 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia per incomplir una ordenança penal de suspensió del permís de conduir i un altre de 21 anys el diumenge a Andorra la Vella pel mateix delicte. I també diumenge la policia va controlar un home no resident de 50 anys que va ser detingut a la duana del Pas de la Casa per incomplir una ordre d'expulsió.

Completen les detencions de la setmana les tretze persones que van ser controlades per conduir sota els efectes de l'alcohol.