Detingudes dues persones que accedien al Principat amb més de 250 grams de droga

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir la matinada de divendres a dissabte a una dona i un home residents de 20 anys a la frontera del riu Runer per un delicte contra la salut pública. Concretament, els dos detinguts accedien al Principat amb 133 grams d'haixix i 119,3 grams de marihuana. A més, la conductora també va ser detinguda per un delicte contra la seguretat en el trànsit per donar positiu a la prova de tòxics salivar. Aquesta és una de les 21 detencions que es van dur a terme durant la setmana del 6 al 12 de desembre, quan es van detenir a quatre persones per delictes contra la salut pública, set persones per delictes contra la seguretat del trànsit i deu per altres delictes. De la mateixa manera, el dimecres a la nit es va detenir a un resident de 22 anys que duia 0,8 grams de cocaïna i el divendres a la tarda es va detenir a un altre home resident de 20 anys que en l'escorcoll d'un control policial se li van trobar quinze grams de marihuana repartits en bosses de dos grams i mig. L'home també va ser detingut per un delicte contra la funció pública, ja que en el control es va intentar escapar i va donar una empenta a un agent en no deixar-se emmanillar.

També cal destacar que el Cos de Policia va detenir el passat dilluns a la nit al Pas de la Casa a una dona i un home no residents de 28 i 23 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral, i també per un delicte contra la llibertat per part de l'home. Tal com informen, els detinguts caminaven pel mig de la calçada i van fer aturar un turisme. En ser recriminats, el detingut va proferir amenaces i la dona va agafar un pal d'esquí i va intentar agredir al conductor. Mentrestant, una altra dona es va interposar i va rebre un cop amb el pal a l'espatlla i el detingut va donar un cop de puny a la cara del conductor. Els agents també expliquen que una dona no resident de 22 anys va agafar el pal d'esquí i va donar diversos cops a un dels vidres del turisme fins a trencar-lo. Així, es va efectuar una contravenció penal pels danys causats a l'altra dona.

Altres set detencions han estat per delictes contra la seguretat del trànsit per donar positiu a la prova d'alcohol o drogues. Entre aquestes, destaca la detenció la matinada de dissabte a diumenge d'un resident de 33 anys que va donar positiu amb una taxa de 2,16 grams d'alcohol per litre de sang i també a la prova de tòxics salivar. D'altra banda, el dissabte a la nit es va detenir a un home no resident de 38 anys amb una taxa d'alcohol d'1,78. De fet, els agents van ser requerits a la tarda, ja que un vehicle de matrícula espanyola estava conduint de forma temerària per la Massana i havia col·lidit amb diversos vehicles estacionats, però no se'l va identificar. Més tard, tant el conductor com el turisme van ser detinguts.

D'altra banda, el cos de policia va efectuar cinc detencions com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral. A més, el dimarts es va detenir un home resident de 22 anys per haver crebantat una ordenança penal de suspensió del permís de conduir i també es va detenir una dona resident de 27 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la funció pública. Finalment, el diumenge al Pas de la Casa, el Cos d'Ordre va detenir a un home no resident de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'honor. El detingut es trobava en situació d'embriaguesa i se li va denegar l'accés a un establiment. Aquest, a l'exterior del local va donar un cop de puny a un vidre de la porta d'uns apartaments i el va trencar. Així doncs, durant la intervenció policial, l'interessat va injuriar contra els agents.