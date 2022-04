Detingut per anar armat amb un rifle pel carrer

Escaldes-EngordanyEl Cos de Policia ha procedit a la detenció de 28 persones durant aquesta darrera setmana (del 18 al 24 d’abril del 2022). Entre aquestes, destaca la d'un veí del Principat, de 27 anys, que duia un rifle pel carrer.

Segons explica el Cos de l'Ordre, els agents van ser requerits el passat diumenge a les 05.19 hores a Andorra la Vella perquè una persona duia un rifle. En arribar al lloc, hi ha un grup de persones i un d'ells entrega de manera immediata l'arma -un rifle d'aire comprimit-, que manifesten haver tret a la persona que el duia, que ja no es troba al lloc dels fets. Després de fer les investigacions pertinents, es localitza i s'identifica l'interessat, procedint a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva, per port prohibit d'una arma de la 5a categoria.

Uns minuts després també es va detenir un jove de 19 anys no resident per port prohibit d'una arma blanca de 7a categoria. La Policia explica en el seu comunicat que, en el decurs d'una intervenció a la via pública es constata la presència d'un grup de persones alienes a la intervencio policial, que caminen per la mateixa vorera que els agents. Un d'aquests duia a la mà una navalla amb la fulla de 10 cm tancada i la va deixar caure als peus dels agents.

El dilluns 18 d'abril, a Canillo, també es va detenir un home, resident temporer de 29 anys, per agredir un empleat d'un establiment d'oci nocturn i amenaçar-lo amb una navalla de petites dimensions.

D'altra banda, la Policia també ha detingut tres persones per presumptes delictes contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, tres persones per presumptes delictes contra l'Administració de Justícia, en crebrantar les ordenances penals de suspensió del carnet de conduir i d'expulsió del país per un període de 5 anys, i crebrantar la pena d'arrest nocturs al Centre Penitenciari.

Finalment, també s'han detingut 17 persones per delictes contra la seguretat del trànsit, per conduir sota els efectes de l'acohol o drogues, una d'elles, a més, es trobava amb el permís de conduir suspès.