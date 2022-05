Detingut després de patir un accident amb el permís de conduir suspès i positiu en alcohol

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir el passat divendres a la nit a un home resident de 48 anys per un delicte contra la seguretat del trànsit i per un delicte contra l'administració de justícia. L'home va donar positiu amb una taxa d'alcoholèmia d'1,74 grams per litre de sang després de tenir un accident amb un sol vehicle implicat. A més a més, l'interessat també tenia una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Durant la darrera setmana del 23 al 29 de maig, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones. En concret, dues s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública, tretze han estat per delictes contra la seguretat del trànsit i sis més han estat per altres delictes.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la taxa d'alcoholèmia més elevada es va registrar el passat diumenge a la tarda per part d'un home resident de 48 anys. En un control específic, l'interessat va donar una taxa de 2,98 g/l. D'altra banda, la matinada de dimecres es va detenir un home no resident de 40 anys amb una taxa d'1,93 g/l i a un resident de 18 anys amb una taxa d'1,78 g/l, tots dos en controls rutinaris. Quant als delictes contra la salut pública, el dimecres a la tarda es va detenir un home resident de 27 anys al Pas de la Casa per possessió de 0,9 grams de cocaïna, i el diumenge al matí, a la frontera del riu Runer, la policia va detenir un home no resident de 35 anys que accedia per possessió de 2,6 grams de metamfetamina i d'una petita quantitat d'haixix.

Entre les detencions, cal destacar la d'un home resident de 26 anys com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva i de l'administració de justícia. El divendres a la nit, en un control rutinari a la via pública, el cos d'ordre va controlar l'interessat en possessió d'una navalla amb una fulla d'una mida superior a la permesa per al seu port. Posteriorment, en verificar la identitat de l'interessat, la policia va observar que tenia vigent una ordre judicial d'arrest domiciliari. A més, també es va detenir a un home resident de 57 anys com a presumpte autor dels delictes conta la lliberta i la integritat física i moral, i a una dona resident de 25 com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.

Finalment, el Cos de Policia va procedir a la detenció d'un home resident de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir i a dos homes residents, un de 40 anys i un de 21, com a presumptes autors d'un delicte contra la funció pública.