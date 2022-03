Detingut a la frontera amb un assortiment de droga dins dels pantalons

Andorra la VellaLes drogues han centrat gran part de les actuacions policials durant la darrera setmana (del 21 al 27 de març). El decomís d'estupefaents més elevat va tenir lloc el dijous de la setmana passada a la frontera del riu Runer, quan un home no resident de 27 anys pretenia accedir al Principat amb un reguitzell de drogues amagades als pantalons.

Segons relaten les autoritats, era mitja tarda quan els agents van efectuar un control als ocupants d'un turisme particular que pretenia entrar al país. En veure el cridaner estat de nerviosisme del detingut, la policia va fer ús d'un gos ensinistrat, el qual va marcar de manera molt accentuada la zona dels genitals del jove. Després de registrar-lo, se li va trobar una bossa de plàstic en la qual duia 50 pastilles d'èxtasi, 11 'tripis' d'LSD, 5,8 grams de cocaïna, 16 pastilles de 2CB (fenetilamines psicodèliques), 21,7 grams d'amfetamina, 1,3 grams de metamfetamina i 4,4 grans de ketamina, per la qual cosa va acabar detingut.

Un dia abans, també a la frontera hispanoandorrana, la policia va controlar un altre home no resident de 27 anys després que se'l detectés intentant introduir al país 352 grams de marihuana. La troballa va dur-se a terme gràcies a un control rutinari per part dels agents, que van descobrir com l'home duia la droga amagada a l'interior del compartiment de la roda de recanvi del vehicle.

El mateix dia, a més, el Cos de Policia també va detenir a l'aparcament exterior d'un local d'oci nocturn del Tarter (Canillo) a un temporer de 23 anys per possessió de 0,8 grams d'MDMA. En aquest sentit, també va ser acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva, ja que va donar una taxa d'1,15 g/l i positiu a la prova de tòxics salivar. L'home va ser controlat inicialment per transportar en el seu vehicle més persones de les permeses.

La setmana passada els agents també van controlar a la Massana un home resident de 39 anys per la possessió de 0,7 grams de cocaïna, tres cigarretes de marihuana i 17,4 grams de la mateixa droga. L'home, que va ser parat perquè conduïa a una gran velocitat i no duia l'enllumenat adequat, també va donar un resultat positiu a la prova de tòxics salivar.

Per finalitzar amb el capítol de drogues, aquest dissabte els agents va detenir a Andorra la Vella un home resident de 29 anys com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat pública (possessió de 0,9 grams de cocaïna), llibertat, funció pública i honor. Segons es desprèn del balanç policial, el vigilant d'una empresa de seguretat va lliurar a la policia una jaqueta 'abandonada' a l'Estació Nacional d'Autobusos, la qual duia en una de les butxaques la cartera del propietari amb la seva documentació i un embolcall de cocaïna. Un cop els agents van procedir a detenir el jove, aquest va mostrar una actitud agressiva i injuriosa, fent una forta resistència al seu control i amenaçant els agents interventors.

En relació amb els delictes contra la seguretat del trànsit, destaca la detenció el 23 de març a les 2 de la matinada d'una dona resident de 40 anys amb una taxa de 2,62 g/l i com a presumpta autora dels delictes contra la funció pública (desobediència i resistència), contra l'honor (injúries), i contra la llibertat (amenaces), després d'un accident amb danys materials. Una hora abans del mateix dia, la policia va controlar un home resident de 38 anys amb una taxa de 2,31 g/l després de fer una infracció del codi de circulació.

Finalment, el Cos de Policia informa de la detenció aquest dissabte d'un home resident de 27 anys com a presumpte autor dels delictes contra l'honor i contra la funció pública. Els agents van trobar el jove caminant pel mig de la calçada d'un carrer de la capital en un evident estat d'embriaguesa després de l'alerta dels conductors, que havien d'efectuar maniobres per tal d'esquivar al jove i no atropellar-lo. El jove va fer cas omís de les recomanacions dels agents i va oposar resistència al seu control injuriant els agents, per la qual cosa va acabar detingut.