Detingut un menor de 14 anys a Tolosa per vendre tabac andorrà

Andorra la VellaLa policia francesa va fer una operació camuflada per detectar venedors de tabac de contraban provinent d'Andorra a Tolosa. L'acció es va fer en el mercat Paul-Feuga. Els agents es feien passar per compradors de tabac i detenien a aquells que venien cigarrets de contraban. El que no s'esperaven és que un dels venedors fos un noi de 14 anys. Tot i l'edat va ser arrestat i portat a la comissaria. Portava damunt quatre paquets de tabac. Avui encara continuava controlat perquè s'estan fent les investigacions respecte a la seva situació familiar i si estava venent en nom d'algú.

Altres detencions van ser d'adults i es va identificar el sistema que s'utilitza. Diferents venedors porten a sobre només una petita quantitat de paquets, segons les fonts consultades. Van preguntant a la gent que fuma si volen un paquet a preu més barat. Es venen a uns set euros, tenint en compte que a França el paquet costa 12. Quan han venut el que porten a sobre es dirigeixen al punt on es guarda la mercaderia. Allà hi ha cartons provinents d'Andorra, però no molts. No es volen arriscar a una captura massiva si són descoberts. Només quan la bossa de cartons es buida van a buscar-ne un altre i, en aquest cas, tampoc es desplacen fins el punt on es guarda el gruix de la mercaderia.