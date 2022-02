Detingut al Pas de la Casa amb tabac de contraban valorat en més de 9.000 euros

Andorra la VellaEl Cos de Policia va detenir el dimarts de la setmana passada un home no resident de 32 anys com a presumpte autor d'un delicte de contraban. Segons relaten les autoritats, arran d'un control rutinari que els agents van efectuar a l'interior d'un aparcament públic del Pas de la Casa es va constatar com l'home posteriorment detingut duia a l'interior del seu turisme un total de 2.400 paquets de tabac i fins a 15.000 grams de tabac de picadura. El preu total de la mercaderia ascendia fins als 9.141 euros. Aquesta és una de les 17 detencions que la policia ha practicat durant la darrera setmana (del 7 al 13 de febrer).

D'altra banda, destaca la detenció de dimecres passat d'un home resident de 24 anys a la parròquia de Canillo. En aquest cas, els agents van ser requerits en un local d'oci a les 02.45 hores després que la seguretat de l'establiment fes fora uns clients que haurien estat consumint algun producte estupefaent a l'interior dels banys. Sobre el lloc dels fets, la policia va identificar a les persones esmentades i, després del pertinent registre, van trobar al detingut un embolcall amb tres pastilles d'èxtasi i una petita quantitat de marihuana.

Els agents també van haver de detenir aquest dissabte un home no resident de 24 anys com a presumpte autor dels delictes contra l'honor (injúries) i la funció pública (resistència i obediència). Els fets van tenir lloc a les 04.22 hores al Despatx Central de la Policia després que el jove hagués estat picant insistentment als intèrfons de l'edifici per recriminar l'actuació policial contra un familiar seu, el qual havia estat detingut la mateixa nit. Durant la conversa, el jove va començar a injuriar els agents que el van atendre i, una vegada el van controlar, va actuar "de manera desproporcionada", fet que va provocar la seva detenció.

Seguint amb la mateixa tipologia de delictes, el Cos de Policia també va detenir la setmana passada a Canillo a una dona no resident de 40 anys com a presumpta autora d'un delicte contra l'honor. Tal com es detalla en el balanç policial, una patrulla es trobava efectuant un control a dues persones a l'exterior d'un local d'oci on hi havia una alta afluència de persones. En veure la situació, la detinguda es va atansar al lloc dels fets i, després que els agents la convidessin a allunyar-se, la dona va reaccionar de manera desproporcionada injuriant la patrulla, per la qual cosa va acabar detinguda.

També de matinada, els agents van haver de controlar a Escaldes-Engordany un jove de 25 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública. Els fets van tenir lloc a les 03:30 hores mentre una patrulla realitzava una ronda preventiva per la parròquia. Durant el servei de vigilància els agents van identificar un grup de 3 joves, els quals estaven cridant i destorbant la tranquil·litat pública. En ser controlats, se'ls va demanar marxar del lloc però, lluny de col·laborar, van fer cas omís a les indicacions i el detingut va reaccionar de forma desproporcionada contra les autoritats.

En relació amb els delictes contra la seguretat del trànsit, destaca la detenció d'un resident de 23 anys després de donar una taxa positiva d'alcoholèmia de 2,44 g/l arran d'un control específic que la policia va dur a terme a les 05.52 hores de l'11 de febrer. El mateix dia, però a les 04.42 hores, també es va controlar una dona resident de 41 anys amb una taxa de 2,07 g/l. Finalment, la matinada de dissabte un home no resident de 30 anys va ser controlat després de donar una taxa de 2,03 g/l, refusar la prova de tòxics salivar i desobeir els agents.