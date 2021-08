Detingut per pressionar amb un ganivet al coll del seu germà

Andorra la VellaEl Cos de Policia va detenir aquest dijous un home no resident de 38 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. La intervenció va tenir lloc a les 23.10 hores a Ordino quan els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió entre germans. En l'incident, el detingut hauria esgrimit un ganivet de grans dimensions per fer pressió amb la fulla entre el coll i la clavícula del seu germà, fet que li fa provocar una erosió en la zona.

Aquesta és una de les 18 detencions que el cos d'ordre ha realitzat al llarg de la darrera setmana (del 9 al 15 d'agost). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (9), contra la salut pública (1) i altres delictes (8).

D'altra banda, la policia també informa de la detenció d'un resident de 28 anys per introduir 100 grams de marihuana. La intervenció va tenir lloc a les 18.15 hores del dimecres a la frontera del riu Runer quan l'home intentava accedir al Principat en un autobús de línia regular. Així, el detingut queda acusat com a un delicte contra la salut pública.

El dijous, a les 2 de la matinada, el Cos de Policia també van ser requerits al carrer Prada Motxilla d'Andorra la Vella perquè un turisme ocupat per dues dones havia patit un accident de danys materials per col·lisió amb uns pivots de la vorera i havien marxat del lloc sense identificar-se. Segons relaten les autoritats, passats cinc minuts, van localitzar el vehicle i es van controlar les dues dones que es trobaven assegudes al costat del cotxe. De l'enquesta preliminar, els agents van determinar que una de les interessades, una dona resident de 23 anys, era la conductora al moment de patir l'accident, i que l'altra persona, una dona resident de 25 anys, era qui havia conduït fins al lloc del control. A continuació, se'ls va fer la prova d'alcoholèmia i les dues dones van donar positiu, amb 1,16 i 1,18 g/l respectivament. Entre les taxes d'alcoholèmia més elevades detectades durant la darrera setmana, destaca la de dissabte a la 1.40 hores d'un resident de 36 anys amb una taxa positiva de 2,19 g/l.

Pel que fa a les detencions per altres delictes, la policia també va detenir fins a cinc altres homes per delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic. Entre aquests destaquen les dues detencions que es van fer el divendres a Andorra la Vella i a Escaldes-Engordany. La primera, que es va dur a terme a les 8.22 hores, correspon a un home resident de 28 anys, que durant una discussió entre el detingut i la seva exparella, l'home va agredir a la dona, endemés de trencar-li intencionadament el telèfon mòbil. En la segona, realitzada a Escaldes-Engordany a les 23.20 hores, el cos d'ordre va detenir un home resident de 28 anys que durant una discussió hauria agredit a la parella.

Finalment, el dimecres també es van detenir dues persones. La primera es va dur a terme a Andorra la Vella a les 00.26 hores i correspon a una dona resident de 43 anys com a presumpta autora de delictes de discriminació i amenaces envers la parella. D'altra banda, a les 02.08 hores a Encamp, es va detenir una dona resident de 21 anys com a presumpta autora dels delictes d'injúries i resistència greu a funcionaris de la policia en l'exercici de llurs funcions. Tal com informen des del cos, van ser requerits en un domicili per sorolls de música i veu de parla de persones molt elevada. A continuació es va identificar a la llogatera i en informar-la que era sancionada per la llei qualificada de Seguretat Pública, va reaccionar de manera desproporcionada amb els agents interventors.