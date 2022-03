Detinguts per voler traficar al país amb la nova droga per a les elits: la tutsi o cocaïna rosa

Farga de MolesÉs coneguda per diversos noms, Tutsi, Nexus, Pantera Rosa... però la denominació que s’ha popularitzat és cocaïna rosa, tot i que no conté cocaïna. És amfetamina (coneguda com MDMA i àcid LSD. Els cossos i forces de seguretat espanyols alerten des de l'any passat d’aquesta droga que corre per algunes ciutats del país veí del sud, per la seva perillositat, perquè la consideren “altament addictiva”. És tracta d’un estupefaent dirigit a persones amb alt poder adquisitiu, per a les “elits”, diuen, perquè el seu preu de mercat és força superior al de la resta de drogues: el gram es paga a 100 euros, gairebé el doble que el de la cocaïna i quatre vegades més que les metamfetamines. Una droga per a clients amb diners, que ja podria córrer per Andorra, tenint en compte el succés ocorregut la setmana passada.

Agents de la Policia Nacional van detenir a la frontera de la Farga de Moles un home i una dona quan, en realitzar un control del vehicle que conduïen, van comprovar que portaven diversos tipus de substàncies estupefaents, donant positiu en els sistemes de detecció de drogues: cocaïna, speed, haixix i l’anomenada cocaïna rosa, segons informen des del mateix cos de seguretat espanyol. Els agents van controlar el vehicle i els ocupants quan intentaven sortir d’Espanya per entrar al Principat.

En sol·licitar la documentació per comprovar si els ocupants del vehicle reunien els requisits exigits per poder creuar la frontera, els agents van constatar que un d’ells tenia una prohibició de sortida d'Espanya per part d'un Jutjat d'Eivissa, per la qual cosa se’ls va impedir la sortida d’Espanya i conseqüent entrada a Andorra.

Els policies van trobar a l'interior de la bossa que portava la dona, una substància en pols de color blanc -que segons els agents podria ser speed- amb un pes aproximat de 9 grams, substància que també es trobava a diverses de les pàgines d'un llibre que hi havia dins de la bossa, així com en un estoig multicolor.

Seguidament van procedir a realitzar el registre al vehicle, on els agents van trobar ocults en diferents estades les següents substàncies estupefaents: dos blocs, embolicats en paper blanc transparent amb un pes aproximat de 180 grams, que podria ser haixix, 10 bosses d’una substància en pols de color rosa, pel que sembla cocaïna rosa amb un pes total aproximat d'12 grams, una bossa amb 20 pastilles triangulars de color rosa, pel que sembla amfetamines amb el logotip d'una calavera dibuixada, una bossa amb una substància en pols de color blanc, pel que sembla cocaïna amb un pes aproximat de 39 grams.

Es va procedir a detenir els dos ocupants del vehicle, com a presumptes autors d'un delicte contra la Salut Pública, i després de l'elaboració de l'atestat policial van ser conduïts a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la Seu d'Urgell.