Dia històric: el litre de benzina a França s'ha situat 30 cèntims per sota del preu d'Andorra

La diferència de preu de la benzina a França, en les estacions de servei Total Energies, i Andorra ha assolit avui un màxim històric en contra del Principat. Les estacions franceses Total, amb la rebaixa aplicada al que ja havia fixat Govern, estaven venent el litre de sense plom de 95 octans a 1,36 euros el litre. A Andorra el preu mitjà era d’1,67. Els trenta cèntims d’euros de diferència ha revoltat força el teixit econòmic del Pas de la Casa que, segons diferents fonts consultades, culpen Govern del “la ironia” que la benzina a França sigui ja “molt més barata que a Andorra”. I incideixen que als ciutadans del Pas ja els hi surt molt més barat aprofitar els 30 cèntims i per tant fer la ruta inversa de tota la vida: anar a fer el ple a França. Les mateixes fonts consideren que l’executiu ha d’actuar i rebaixar el cost, com a mínim, per igualar el preu amb França i veuen que si això continua hi haurà una afectació al turisme.