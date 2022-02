El dia del pare comença a treure el cap

Queda poc més d'un mes pel dia del pare -el pròxim 19 de març- i les botigues ja comencen a preparar les opcions més atractives per a regalar al nostre progenitor. Des d'aquest dijous, a l'espai La Rotonda de Pyrénées Andorra (a la planta baixa, just davant les escales de la FNAC), s'ha col·locat un aparador de propostes perquè aneu agafant idees. I és que, en dates tan assenyalades com la de Sant Josep, sempre va bé ser previsor!