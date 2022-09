Arriba el dia de reprendre la rutina

Podem cridar als quatre vents que avui divendres molts han tornat a la rutina. L'inici del nou curs escolar ha donat el tret de sortida i els més petits de casa ja tornen a estar en el seu hàbitat. Avui és un dia en què les emocions estan a flor de pell. Alguns ploren per separar-se del seu nucli familiar, d'altres mostren la seva alegria per retrobar-se amb els seus amics i d'altres fan cara a resignats recordant aquells dies de vacances que ja han deixat enrere. Ara toca organització, planificació i previsió.

A la planta baixa dels grans magatzems tens disponible tot el material que necessites per omplir la motxilla. Llibretes, estoigs, motxilles, bolígrafs, llapis... tot el que et demanen a l'escola ho trobaràs a Pyrénées Andorra .

Sabies que totes aquestes compres les pots finançar? Pyrénées Andorra t'ho facilita a través d'un programa de finançament dissenyat exprés per això. Si ja disposes d'un compte bancari andorrà i l'App My Pyri o gaudeixes de la My Pyri Pay ja tens molt de guanyat, ja que pots aprofitar-te d'aquest programa que tens disponible fins al 21 de setembre. Només has de sol·licitar la promoció al servei d'Atenció al Client, a la quarta planta de Pyrénées Andorra o bé clicant sobre aquest enllaç. Recorda que pots fer ús d'aquesta promoció en les compres realitzades a Pyrénées Andorra, IO: Electro&Home i Carrefour Epizen sense interessos addicionals i amb un únic pagament de 9,41 € en concepte d'obertura de dossier.