EncampUna quarantena d'encampadans de totes les edats han pogut celebrar -aquest any sí- la Diada de la Mare de Déu de l'Ecologia. Després que la pandèmia impedís el 2020 fer la cerimònia habitual, enguany els fidels han tornat a les Pardines el primer dissabte del mes de juny per fer la tradicional celebració a l'oratori de la Mare de Déu.

Tal com ha explicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, qui ha estat present a la cerimònia religiosa, "tenim moltes coses que agrair; fa un any estàvem començant a desconfinar-nos i no vam poder dur a terme la celebració, però la situació sanitària ha millorat i aquest dissabte sí que podem fer-la". Els actes s'han limitat a la pujada fins a l'oratori i la cerimònia religiosa, i és que la situació sanitària encara no permet activitats com el ball de sardanes o el repartiment de coca als assistents.

La pregària a la Mare de Déu ha estat seguida d'una ofrena floral que han realitzat els assistents. Encamp va començar a celebrar la Diada de la Mare de Déu de l'Ecologia el 1999, quan es va construir la majòlica que presideix l'oratori i que ofereix una magnífica vista sobre la vall d'Encamp. La ceràmica de la verge és obra de l'artista català Ramon Argilés.