Dilluns comença una nova campanya de controls policials de trànsit

Andorra la VellaLa policia durà a terme entre el 15 i el 28 de febrer una campanya destinada a prevenir certs comportaments imprudents dels conductors. Tal com es posa en relleu des de la policia, aquesta acció té com a finalitat reduir els accidents de trànsit amb el resultat de lesions. Concretament, la campanya arrencarà a les set del matí del dia 15 de febrer i finalitzarà a les 19 hores del dia 28.

Els articles de la Llei del Codi de la Circulació que es controlaran especialment seran la conducció temerària que causi perill a les persones o coses (art. 2.1); circular a velocitat que excedeixi de la permesa (art. 5); no cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència (art.10); avançaments indeguts (art. 15); no adaptar la velocitat en funció d'encreuaments, proximitats d'escoles i aglomeracions (art. 49.1); no cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianants (art. 49.3); no respectar algun dels senyals prohibitius (art.102.2) o els d'obligació (art.102.3); no respectar la senyalització horitzontal de la calçada (art.104) o la indicació d'un semàfor (art.105).

Segons informa la policia, s'efectuaran controls específics en llocs susceptibles de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent (interseccions, semàfors, línies contínues, passos de vianants, etcètera), en zones interurbanes i s'intensificaran els controls de radar per excessos de velocitat mitjançant el radar mòbil, vehicle o trípode.