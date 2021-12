Dimarts es posen a la venda els forfaits per a l’esquí escolar i extraescolar

Andorra la VellaGovern i Saetde han llimat diferències i aquest dimarts és previst que es posin a la venda els forfaits per a l’esquí escolar i extraescolar. Aquest dijous, segons ha informat aquest divendres la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, hi ha hagut una reunió interna a Esquí Andorra per desencallar la situació i les parts signaran el conveni per oferir els forfaits un any més mantenint els preus acordats. Dilluns es reunirà el Govern per aprovar el decret que conté les subvencions que l’Executiu donarà al sector de l’esquí perquè repercuteixin en els preus. El mateix dilluns es publicaria al BOPA i dimarts, ha avançat la ministra, es posarien a la venda els forfaits. “El principal motiu per desencallar la situació ha estat, segons la ministra, “el convenciment que signar aquest conveni era beneficiós sobretot per als escolars del país”.

Hi haurà esquí escolar i extraescolar, després que aquest dijous, en una reunió interna d'Ski Andorra es desbloquegés la situació. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha anunciat que finalment se signarà el conveni per un any més amb les condicions que estaven escrites i pactades, com per exemple la puja de preus tant per les hores dels monitors com dels forfets diaris i la resta de forfets.

"S'ha signat per un any més amb les mateixes condicions que el conveni anterior" amb un preu de sortida i amb la puja de preus que tocava cada any, ha informat Vilarrubla. De moment, el conveni encara no està signat, però la voluntat de les parts és poder-ho fer en les properes hores o dilluns. D'aquesta manera, l'executiu preveu fer un consell de ministres extraordinari el pròxim dilluns per poder publicar les subvencions que donarà el Govern i en funció d'això, anunciar els preus amb què es posaran a la venda. En un principi, es preveu que els forfets ja puguin estar a la venda el dimarts a través d'Ski Andorra. Finalment, Vilarrubla ha declarat que el convenciment de totes les parts per signar un acord beneficiós per la població andorrana ha estat el que ha ajudat a desencallar la situació.