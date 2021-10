Els dinosaures arriben a Encamp

EncampLa sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp acollirà, a partir d'aquest dissabte, una exposició interactiva sobre dinosaures, que permetrà que els més petits es transformin en exploradors i paleontòlegs per un dia.

L'exposició, ideal per al públic familiar, és un viatge al passat en el que els infants, de totes les edats, descobriran de primera mà, com eren i com vivien els gegants prehistòrics. A l'entrada de l'exposició cada infant rebrà una unitat didàctica plena de proves i preguntes que haurà de respondre i descobrir durant el recorregut, tipus cacera del tresor. Els infants podran desenterrar fòssils, fotografiar-se dins d'un ou de dinosaure o descobrir les cries de Triceratops i de Velociraptor que mostraran els animadors de l'exposició i amb les quals podran interactuar. Els més valents també podran pujar a l'esquena d'una cria de Tiranosaure Rex.

L'exposició consta d'una vintena de dinosaures de grans dimensions ambientats en els seus entorns habituals, i espais amb projeccions, informen des del comú d'Encamp.

Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina http://www.dino-live.com i els preus són de set euros els infants i nou euros els adults.

Aquesta és una activitat perfecta per gaudir en família, i s'ha programat per als dies, 23 i 24 d'octubre d'onze del matí a dues del migdia i de cinc de la tarda a vuit del vespre; els dies 28 i 29 d'octubre de cinc de la tarda a vuit del vespre; els dies 30 i 31 d'octubre i dilluns 1 de novembre, d'onze del matí a dues del migdia i de cinc de la tarda a vuit del vespre.