La Diputació de Lleida demana planificar la implantació d'instal·lacions de renovables per evitar-ne la concentració

LleidaEl ple de la Diputació de Lleida ha aprovat una moció d'En Comú Podem que reclama una planificació participativa per instal·lar plantes de renovables i evitar així la concentració que es dona en zones concretes de la demarcació. El text s'ha aprovat amb els vots a favor d'ECP, ERC, PSC, UA i de dos diputats de JxCat. Els representants del PDeCAT d'aquest mateix grup i la diputada de Cs s'han abstingut. La sessió també ha donat llum verda a incorporar 25 MEUR per reforçar el pressupost 2021 per pal·liar els efectes socioeconòmics de la pandèmia i lluitar contra el despoblament. D'aquests, 20 MEUR provenen de romanents de tresoreria, i 5 d'un préstec a llarg termini. El punt ha prosperat amb el suport de tots els grups i l'abstenció de Cs.

El ple de la Diputació de Lleida d'aquest dijous ha donat llum verda a l'aplicació dels romanents de tresoreria al pressupost 2021 de la institució per un valor de 20.035.000 euros i incorporar també 5 milions procedents d'un préstec a llarg termini. D'aquesta manera, el pressupost de la diputació lleidatana per aquest any passa de 130,4 a 155,4 milions d'euros. Aquestes diners permetran reforçar el suport als ens locals lleidatans per pal·liar els efectes socioeconòmics de la Covid-19 i desplegar polítiques per lluitar contra el despoblament. A la vegada, la Diputació reserva 7,3 milions dels romanents per a situacions d'urgència o per a pròxims exercicis.

Mocions

D'altra banda, la sessió ha aprovat, amb 16 vots a favor i 7 abstencions, la moció presentada pel grup d'ECP sobre el desplegament d'instal·lacions d'energia renovable a les terres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. El text defensa les renovables però reclama planificar la instal·lació de noves plantes d'una forma respectuosa amb el territori i evitar que aquestes es concentrin de determinades zones de la demarcació. A la vegada, aposta per potenciar els projectes de comunitats energètiques locals i les petites o mitjanes instal·lacions.

La moció ha prosperat amb els vots favorables dels grups d'ERC, PSC i Unitat d'Aran, a banda d'En Comú Podem. Dos dels diputats del grup de JxCat, Eloi Bergós i Rosa Maria Perelló, també han votat a favor i s'han desmarcat així dels representants del PDeCAT del mateix grup, que s'han abstingut. També ha optat per l'abetcnió la diputada de Ciutadans.

També ha quedat aprovada, en aquest cas amb 23 vots a favor i una abstenció, la moció presentada pel PSC i UA en defensa del sector agroalimentari de Lleida i del de la fruita dolça com un motor econòmic i social. Al mateix temps, el text reconeix la bona tasca dels treballadors de la campanya de la fruita. Altrament, el Ple ha avalat per unanimitat, per una banda, la moció de Cs per crear una aplicació mòbil d'Ara Lleida per difondre activitats, productes i serveis de turisme de la demarcació, i la presentada per tots els grups polítics de la Diputació en defensa del servei postal públic de Correus a la demarcació de Lleida.

Pla de suport als consells per promocionar polítiques d'igualtat

Altrament, s'ha aprovat inicialment el Pla econòmic als consells comarcals lleidatans i al Conselh Generau d'Aran per a la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI corresponent al 2021. Així mateix, el Ple ha donat llum verda al conveni entre l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida per impulsar polítiques d'igualtat de gènere, feministes i LGTBI+ a Lleida.

El Ple, corresponent al mes de maig, també ha aprovat el conveni de col·laboració entre la diputació lleidatana i l'Associació AREMI dins l'àmbit de les prestacions i serveis que ofereix als seus usuaris, per als anys que van del 2021 al 2023; i el conveni de col·laboració entre la Diputació i l'Ajuntament de Lleida per a les despeses socials i sanitàries derivades de la campanya de treballadors temporers per la fruita 2021 a causa de la covid-19.

També s'ha donat el vistiplau al programa d'actuacions de la Diputació de Lleida en matèria d'assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació de Lleida, en l'àmbit de la salut pública, per a l'exercici 2021 i següents; al Pla econòmic per als ens locals en l'àmbit de la salut de la Diputació, anualitat 2021, i a la modificació del Pla econòmic per als ens locals en l'àmbit de la salut corresponent al 2020.

Promoció Econòmica

En l'àmbit de la Promoció Econòmica, la sessió ha aprovat addendes als convenis de col·laboració d'operacions que formen part del Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 'Motors del Segarra-Garrigues'. En concret, els convenis són entre la Diputació de Lleida i l'IRTA, per una banda, i amb l'Ajuntament de Tàrrega, per altra. Així mateix, ha prosperat l'addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per elaborar un cens de polígons d'activitat econòmica.

En relació amb la comissió de Sostenibilitat, s'han resolt les al·legacions i s'ha aprovat de forma definitiva el Pla de cooperació municipal per fer front a les despeses derivades de la prevenció d'incendis forestals per al 2021. També ha quedat aprovat el conveni de recerca i experimentació entre la diputació lleidatana i l'IRTA, per establir una plataforma demostrativa i experimental de la resposta de l'olivera al reg a la finca que la Diputació té a Maials, per al període 2021-2024.

En l'àmbit de la comissió de finances, el Ple ha donat l'aprovació inicial de la modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de la Diputació de Lleida, corresponents a l'exercici 2021. De la comissió de Serveis Tècnics, s'ha donat llum verda a l'aprovació inicial del projecte reduït de reforç del ferm i obres d'urbanització a la carretera local LV-3342, en el tram d'1,6 quilòmetres entre l'A-2 i Anglesola (Urgell).

Pel que fa a la gestió de tributs, s'han acceptat les delegacions a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònoms de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), de la recaptació en via executiva de diversos valors meritats amb data anterior a la d'aquest acord de diversos ingressos de dret públic dels ajuntaments d'Àger, Alguaire, les Avellanes i Santa Linya, Bellcaire d'Urgell, les Borges Blanques i Solsona. També ha acceptat la delegació per a la gestió i recaptació en via voluntària i executiva de diversos impostos dels ajuntaments de la Guingueta d'Àneu i la Vall de Boí.