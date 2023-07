La direcció de BPA va fer que s'eliminés el rastre del suposat blanqueig a grups criminals

Andorra la VellaLes pràctiques de BPA amb clients sud-americans, segons els correus interns revelats, posaven en risc a empleats i directius que reconeixien que si els enxampaven, com va passar, podien acabar a la presó. Això va comportar que BPA va establir un sistema obsessiu de destrucció de la informació i de les dades que els incriminaven. L'eventualitat d'una fugida de dades va arribar a convertir-se en una idea malaltissa perquè si se sabia el que feien es jugaven la llibertat. Els correus revelen fins a quin punt va arribar l'obsessió. “Decisió de la direcció del banc, destruirem els discos durs”, reconeixia el gener de 2011 un treballador. “Vull estar tot el dia en l'oficina amb l'informàtic per a esborrar i triturar tot el que faci falta”, afegia un altre el juny de 2010. “Vull fer una consulta sobre un botó que ho esborra tot”, proposava un tercer.

L'anàlisi dels correus confirma que les ordres venien de dalt. “A petició de Joan Cejudo [exsubdirector general de la BPA i exmembre del comitè de compliment], cal procedir a la destrucció física, a més del formateig previ, dels discos durs que hi ha en l'oficina de l'Argentina”, rematava un altre correu. Al gener de 2011, un empleat emmarcava l'esborrat dels discos durs en una tàctica per a garantir la seguretat “fiscal i penal” de la plantilla. “Seria convenient fer el mateix que vam fer a Mèxic, posar una nova base de dades, i avisar-los que no guardin cap correu”, revela una altra comunicació. Així ho recull un article del diari ElPaís.

Les cauteles d'exempleats, comunicades en còpia a la direcció, pretenien ocultar les presumptes pràctiques de blanqueig que el banc prestava a grups criminals. La BPA va tenir com a clients a la trama Odebrecht, principal xarxa de pagament de suborns de Llatinoamèrica, i al grup d'exjerarques chavistes que va saquejar més de 2.000 milions de la principal empresa de Veneçuela, Petrolis de Veneçuela SA (PDVSA), segons els sumaris judicials.

Els empleats reconeixien en les seves missives la mala praxi de l'entitat. “Seria falsificar documentació... que és el de sempre”, va assenyalar un treballador.