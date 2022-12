El director de l'hospital no continuarà al càrrec a partir de l'agost

Andorra la VellaJosep Maria Piqué no continuarà com a director del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Ja està decidit, segons diverses fonts, que no se li renovarà el contracte. Piqué exerceix com a màxim responsable executiu de la sanitat andorrana en substitució de Lluís Burgués des del febrer del 2016 i el contracte actual finalitza a l'agost d'aquest any. Piqué va signar l'acord en vigor l'any 2019. Piqué està cobrant un sou de 12.700 euros mensuals amb una paga extra amb el que si es prorrateja comporta que està cobrant 13.700 euros al mes. Aquest salari és gairebé idèntic al que tenia en el primer contracte que va pactar el 2016. El doctor català havia estat director de l'Hospital Clínic de Barcelona des del febrer del 2011 fins al desembre del 2015.

Els motius fonamentals de la no renovació de Piqué es basen en què la seva gestió de la sanitat pública té molts detractors dins de Govern. La pandèmia va aturar el corrent que ja al 2020 comença a establir-se respecte a que no havia complert els objectius que se li havien encomanat. Aquests objectius, com la reducció de la despesa sanitària i la contenció en la contractació de personal, van deixar de tenir sentit davant la complicada situació generada per la crisi de la Covid-19. Un cop es considera que l'estat d'emergència que va provocar el virus està, de moment, controlat hi ha un cert consens dins de Govern, segons les fonts consultades, respecte a que l'etapa de Piqué dins de la sanitat nacional s'ha de liquidar.

Un dels principals retrets és el creixement desmesurat de les despeses de personal i de funcionament del SAAS. Actualment té més de 1.200 treballadors. I aquesta xifra, amb una població de 80.000 habitants, es considera excessiva per la càrrega per a les arques de l'Estat. I no es pot entendre, segons les diverses fonts consultades, com amb aquesta quantitat de professionals l'Hospital continuï patint problemes estructurals com les inacabables cues a Urgències o les manques en alguns serveis. Es critica com està gestionant la creació d'una estructura tan gran que, al cap i a la fi, continua tenint mancances importants per a la població.