Disconformitat amb el sistema de pagament dels aparcaments del Pas

EncampUn veí del Pas de la Casa ha fet pública una queixa que ja anteriorment s’havia expandit per les xarxes socials. Diferents persones del poble fronterer han expressat darrerament la seva disconformitat amb el sistema de pagaments als aparcaments del Pas. Hi ha dues crítiques. La primera fa referència a “les màquines de parquímetre tercermundistes que si no portes monedes no pots pagar per què no accepten targetes bancàries”.

La segona queixa està relacionada amb el fet que no existeixi un abonament com el que “paguen a Encamp per poder aparcar a zona blava el temps que necessitis sense tenir de ficar monedes al parquímetre”. Es reclama unes condicions iguals a les que tenen a la vila d’Encamp. Les queixes es reconeix que e sfan en període de campanya electoral per tenir més influència.