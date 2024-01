Es dispara el retorn de l'IVA a ciutadans andorrans per les compres a Mercadona

Andorra la VellaL'efecte Mercadona continua disparant el retorn d'IVA a ciutadans andorrans que augmenta de forma important any rere any. El 2023 Espanya ha retornat a ciutadans andorrans més de cinc milions d'euros de tax free. No només augmenta la xifra de retorn de diners sinó també la de compres fetes a Espanya per ciutadans andorrans que quan arriben a la frontera fan el tràmit per reclamar l'IVA. Si el 2022 eren 115.000, l'any passat es van superar les 130.000. La gran majoria dels productes en els quals s'ha retornat l'IVA corresponen a alimentació, ja que una part important prové de les compres en el supermercat Mercadona de la Seu d'Urgell. És paradigmàtic que a mesura que ha anat avançant l'any, les xifres hagin anat en augment. En el quart trimestre, el nombre de compres va ser de 36.784 que si s'hagués mantingut tot l'any hauria fet fregar les 150.000 compres a Espanya.