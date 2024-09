Dispositiu dels Mossos d'Esquadra per enxampar andorrans multats a Catalunya

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han desplegat un control a la carretera N-145, que connecta la Seu d'Urgell amb Andorra. L'objectiu principal és el control de cotxes amb matrícula andorrana que pugen cap al Principat per detectar si tenen multes pendents per sancions de radar a Catalunya. El Servei Català de Trànsit (SCT) hauria deixat d'ingressar quatre milions d'euros l'any passat de conductors andorrans corresponents a multes d'excés de velocitat a les carreteres de Catalunya que no ha pogut cobrar. S'haurien fet 'fotos' a 41.241 vehicles amb matrícula andorrana. Equival a 113 cada dia. Només se n'haurien cobrat 861, el que significa el 2% del total. Com les multes per excés de velocitat poden ser d'uns 100 euros, Catalunya hauria deixat d'ingressar poc més de quatre milions d'euros en sancions impagades per conductors andorrans.