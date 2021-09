Dissabte de manifestació a Andorra pel dret a l’avortament i la llibertat d’expressió

Andorra la VellaAmb els permisos reglamentaris i les mesures anticovid apunt -sempre amb entorn bombolla i la mascareta posada-, l’entitat feminista Stop Violències torna als carrers per reivindicar el dret de les dones residents a Andorra a avortar. La manifestació sortirà aquest dissabte al migdia de la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. L’associació, però, ha convocat els assistents una hora abans perquè al mateix indret tindrà lloc un taller de pancartes. És previst que l’acte acabi a l’hora de dinar a l’escaldenca plaça Coprínceps, on algunes de les assistents s’adreçaran públicament a la resta.

Mitjançant la difusió d’un vídeo a les xarxes socials, l’entitat feminista interpel·la l’Església, l’Estat, juristes o metges per dir-los que “no és de la seva incumbència” allò que les dones vulguin fer amb el seu cos, en al·lusió a decidir lliurement si volen o no avortar. La crida a participar a la manifestació de dissabte s’estén a França i Catalunya “perquè la prohibició d’avortar que hi ha a Andorra és un problema de feminisme global i també perquè és a aquests dos països on anem a avortar”, argumenta la presidenta de l’associació, Vanessa M. Cortés.

De fet, és previst que també se sumin a la convocatòria un parell d’entitats franceses, Le Planning familial i el Jove Moviment Feminista de Perpinyà i dues més catalanes, Ca la dona i Marea Verde, que formen part de la xarxa d’entitats que dona suport a Stop Violències i la Xarxa la Meri -d’acompanyament a dones que es plantegen avortar- i que han posat un autobús a disposició de les catalanes i catalans que vulguin pujar a Andorra dissabte per participar a la manifestació.

L’acte d’aquest cap de setmana també ha der servir, en boca de la presidenta d’Stop Violències, per “continuar fent denuncia de la persecució de l’entitat i de mi mateixa, que a més de patir la persecució de Govern també fa mesos que estic sotmesa a un escarni mediàtic per part de diversos mitjans de comunicació del país”. Cortés recorda que encara “pesa” sobre ella la petició de la fiscalia de de quatre anys de presó i una multa de 30.000 euros per presumpta ofensa a les institucions del país. Per tant, acaba Cortés, dissabte “reivindiquem el dret a l’avortament però també el de la llibertat d’expressió”.