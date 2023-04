Disset dones superen el repte plantejat pel Bici Lab Andorra de pujar el Coll de la Comella

Andorra la VellaDisset dones han completat fins a 62 vegades el repte plantejat pel Bici Lab Andorra de pujar el Coll de la Comella en bici. L’acció, per promocionar el ciclisme femení, es va impulsar des del museu coincidint amb el Dia internacional de la dona, celebrat el 8 de març.

Des d’aquell dia, i fins al 31 de març, totes les que hi volien participar s’havien de sumar al 'challenge' anomenat ‘8M – Bici Lab Andorra’ a través de l’aplicació STRAVA (una aplicació utilitzada habitualment per les persones que fan esport per registrar els resultats dels seus entrenaments) i fer el repte de pujar els 3,84 quilòmetres que recorren aquesta ruta ciclista d’Andorra la Vella i que ofereix 301 metres de desnivell positiu i prop d’un 8% de pendent.

El cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha fet lliurament dels premis aquest dimarts a les instal·lacions del museu, juntament amb el cap d’àrea del Bici Lab Andorra. Andreia Fernandes ha estat la participant que més cops ha assolit el repte: ha pujat 18 cops a la Comella en les darreres 3 setmanes. Tant ella com les dones més ràpides en bici (Anna Tramuntana) i en e-bike (Betty Cachafeiro) han obtingut un mallot del Bici Lab Andorra.

L’acció se suma a la primera exposició temporal amb què ha arrencat el Bici Lab Andorra i que es pot visitar de manera gratuïta des de l’octubre passat: La dona i la bicicleta, que explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes. La mostra es complementa amb testimonis audiovisuals de dones ciclistes professionals des de diferents prismes.