Diverses afectacions han fet tallar trams del Rec del Solà, que ja torna a ser transitable

Andorra la VellaLes pluges i el vent d'aquest dijous han causat diverses afectacions al país. Als episodis ja coneguts de caigudes d'arbres a l'Aldosa de la Massana i a la carretera general 3, entre La Massana i Ordino, s'hi sumen els de la capital: el del Rec del Solà i el passeig del riu. Aquest succés ha fet que, per precaució, s'hagi hagut de tancar un tram del camí del Rec, fins que les autoritats han retirat l'arbre que tallava el camí.

Durant aquest matí de divendres s'ha hagut d'actuar a la zona del Pont Pla, que abans del migdia ja tornava a ser transitable, i a la zona de la font del Puial, cap a la tartera, que també s'ha reobert al llarg del matí d'aquest divendres, segons informen des del Comú.

Una de les zones que probablement quedarà tallada durant el cap de setmana és al passeig del riu, per una afectació, entre Bombers i el Pobladó. L'afectació en una barana fa que, per seguretat, s'hagi decidit barrar l'accés en aquest tram.

Cal recordar que, justament aquesta setmana, el Comú ha adjudicat les obres de modificació i millora del rec del Solà, en un tram de 12 metres situat entre el túnel del pont Pla i el túnel de la Pedrera per 55.336 euros. La intervenció consisteix en uns treballs de reforç del talús i l’eixamplament del passeig en algun petit tram. Les obres començaran després de l’estiu per no entorpir l’activitat al rec durant aquesta època.