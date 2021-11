Doble celebració a Pyrénées Andorra: l'arribada de Nadal i els 75 anys dels magatzems

Andorra la VellaEnguany les celebracions nadalenques a Pyrénées Andorra són dobles. A més de viure la màgia d'aquestes festes, els magatzems estan d'aniversari i compleixen 75 anys de vida. I així ho han fet notar en la tradicional encesa de llums de Nadal de la façana dels magatzems, en la qual també s'ha instal·lat una gran pantalla on s'ha projectat per primera vegada, i per sorpresa dels assistents, una part del nou 'spot' nadalenc. L'anunci, que es presentarà el pròxim 1 de desembre a les 18.00h, vol transmetre el desig de Pyrénées de complir tots els propòsits dels seus clients, com ve fent des de fa 75 anys.

Pyrénées Andorra il·lumina Nadal

L'interior de l'establiment també s'ha engalanat per a l'ocasió, amb decoració que combina tons daurats, negres, blancs i vermells, amb els símbols que millor representen aquestes festes. I és que Pyrénées Andorra prepara com cal l'arribada del Pare Noel, que serà als magatzems els dies 10, 11 i 12 i del 17 al 24 de desembre, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre.

L'enllumenat ha començat a lluir aquest divendres a partir de les 18.00h coincidint amb l'encesa dels llums nadalencs d'Andorra la Vella i la inauguració del Poblet de Nadal, ubicat a la plaça del Poble.