Parlar amb Claudio Serrano és com estar dins una pel·lícula (o un videojoc). En el moment que s'obren els micros per començar l'entrevista i pronuncia una salutació, un sap que pot tenir davant a Batman, a Antman o a Deacon, per citar només alguns dels personatges als qui dona veu. Serrano és un dels actors de doblatge més coneguts en llengua espanyola i, com ell mateix diu a les seves xarxes socials, "he estat moltes vegades al saló de casa teva i potser no ho saps".

Vostè és una de les veus més conegudes tan del cine com dels videojocs. Hi ha moltes diferències entre un doblatge i l’altre?

Infinites! Quan parles de cine o animació, tu agafes el personatge i vas de principi al final. Segueixes tot l’arc argumental i veus el personatge. Quan és un videojoc no veus res. Només el dibuix de l’ona de pro tools. El text, la traducció… l’escoltes i detectes les pauses, la intenció… i a partir d’aquí graves a sobre. Així sense veure res. A “The Last of Us 2” vam tenir sort que hi havia una mica d’imatge… però normalment no és així. A més a més, no segueixes l’arc argumental, sinó que vas a salts a mesura que et va arribant el desenvolupament.

Quin és el personatge que més mal de caps lo ha donat?

Jo m’involucro molt en tots, i tots m’han portat feina. Però Deacon St. John a Days Gone, amb el que hem estat treballant durant un any i mig, més d’un centenar d’hores d’estudi va ser especial. A més a més, per exemple, quan faig Batman, sé que és un tipus rocós, aspre, dur de caràcter, però en Deacon té moltes emocions i no és només un personatge dur i rocós com Batman. Vaig gaudir-lo molt i també vaig connectar amb la feina de Sam Weaver. Admeto que m’ho vaig passar molt bé.

En el doblatge, hi ha molta més feina doncs que posar veu.

I tant! No és només la meva feina. Hi ha els tècnics, la producció, la traducció… i tu, com a doblador, formes part d’aquest equip. Som actors, intentem traslladar en el nostre idioma les emocions que un altre actor ha fet amb un altre idioma, i culminar la feina de tot l’equip.

Com ho aconsegueixen? Perquè vostès estan tancats en un estudi.

Exacte! Ho fem plantats, davant un micro, gairebé sense moure’ns perquè la roba sona i tot fa soroll i llavors cal repetir. A més a més, encara que gesticulis una mica, ho fem en la fredor d’una sala, amb un company director. Entres a la sala i has de canviar el xip. Per exemple et diuen: el personatge sembla un bon tipus, però realment és un assassí de nens. Vinga, a posar veu! Som actors instantanis pràcticament.

Ha posat veu també al recent estrenat Gran Turismo 7, què li ha semblat?

Només he sonoritzat els espots, però hi he jugat sempre. Em flipa com està fet, que sembla una peli real. I treballar en un producte que t’agrada és doble gaudi. I més aquest, que té una pinta espectacular.

Com prepara els diferents tipus de rodatge?

Sí… però pensa que nosaltres arribem a l’estudi, ens ho expliquen i ens ho trobem. Les pel·lícules de Batman sí que les hem pogut veure abans, i guanyes molt per quadrar la feina. Però normalment, puc estar fent a Jinx de League of legends, surto, entro a una altra porta, i estic fent els Simpsons.

Com aconsegueix fer aquest canvi de xip?

Hem arribat aquí, fent molts quilòmetres. Una mica com us passa als periodistes, que un moment feu una cosa i després canvieu a una altra completament diferent. I escoltant molt als que m’han precedit i no perdent mai la passió i les ganes. I mentalitzant-me que sóc un afortunat i que faig el que m’agrada.

Està treballant en algun altre videojoc?

No et puc revelar detalls, per confidencialitat, però et puc dir que estem en un projecte de videojocs que veurà la llum al proper Nadal. No et puc dir massa més.

I en el cinema, que és el darrer que ha fet?

Recentment, es va estrenar una pel·lícula a Amazon Prime, que es diu “el Bar de les Grandes Esperanzas”, que dirigeix George Clooney i surt Ben Affleck, i han fet una feina brutal. I també he acabat una sèrie per Apple Plus, que l’han traduït com “El capullo de la porta del costat” on he doblat a Paul Rudd, que és una sèrie molt xula que surt amb Will Ferrell. I segueixo amb Legends of Tomorrow, on poso veu a Constantine.

Vosté té el privilegi de formar part dels universos de Marvel i DC.

Sí! I per duplicat! Vaig començar sent Cyclope a X-Men, després va arribar Batman. Vaig tornar a Marvel posant veu al Capitan America en dibuixos, i després a Paul Rudd que fa d’Antman. I tanquem el cercle amb el Constantine a Legends of Tomorrow. Vaig a salts, soc una mica mercenari (diu tot rient).

Una de les pel·lícules de l’any passat va ser l’Snyder Cut de la Justice League. La van haver de doblar tota de zero?

Això depèn del que et demani el director. Per confidencialitat no et puc dir com ho vam fer, però vaig gaudir moltíssim i quan pugui i el meu nadó em deixi, la tornaré a veure perquè em va semblar un tancament de l’arc genial.