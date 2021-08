Dona positiu per alcoholèmia i acaba detingut per quatre delictes diferents

Andorra la VellaLa policia ha detingut set persones durant la darrera setmana, entre el 23 i el 29 d'agost. La majoria són arrestos per cometre delictes contra la seguretat del trànsit. Dues dones i tres homes, tots ells residents al país, han estat acusats d'aquest tipus d'infracció per conduir amb una taxa d'alcohol en sang que supera el límit penal establert en 0,80 gr/l. Tres de les cinc detencions han estat durant la matinada de divendres a dissabte. L'índex d'alcoholèmia més alt l'ha donat una noia de 21 anys que, cap a tres quarts de cinc de la matinada, ha comès una infracció del Codi de Circulació hi ha donat una resultat d'1,51gr/l. El dia 25 d'agost, a les 3.20h, un resident de 30 anys que ha donat positiu amb una taxa d'1,05gr/l, també ha estat detingut pels presumptes delictes contra la llibertat, l'honor i contra la funció pública per haver proferit amenaces, injúries i resistència i desobediència als agents interventors.

Més enllà dels delictes per alcoholèmia, divendres, cap a tres quarts de nou del vespre, un home no resident de 21 anys sobre el qual hi havia una ordre de recerca per estar implicat en el furt d'un turisme i de material d'una botiga del país, ha estat detingut, per un delicte contra el patrimoni. En la mateixa operació, els agents han detingut una segona persona, que conduïa el vehicle que presumptament havien furtat. Finalment, durant aquesta darrera setmana, la policia ha detingut durant la tarda de divendres a Encamp, un home de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia, per haver-se saltat una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.