Donacions de 0,5 euros a la botiga solidària de la Creu Roja

Andorra la VellaAndorra Telecom s'ha convertit en el primer operador comercial que col·laborarà amb el projecte solidari impulsat per Univers Bomosa i Worldcoo, que busca finançar projectes socials d'ONGs del país. Així doncs, la companyia ha desenvolupat, tant a l'àrea de client de l'aplicació mòbil com a la pàgina web, una opció per activar una donació mensual fixa de 0,5 euros que, quan els usuaris ho desitgin, podran cancel·lar sense inconvenients. Segons ha explicat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, s'ha treballat en un mecanisme senzill per tal d'arribar al major nombre d'usuaris possible, que arriba en "un moment especialment difícil per les conseqüències que la Covid-19 està provocant en moltes famílies i persones".

El primer projecte sobre el qual es treballarà serà la botiga solidària de la Creu Roja, un servei social de voluntariat que va néixer arran de la pandèmia i que permet subministrar productes de primera necessitat a les famílies més vulnerables. La cap de l'àrea social de l'entitat, Anna Arias, ha reconegut que "ens trobem en un moment en què no veiem una data de caducitat del projecte", i és per això que, a banda dels recursos humans i organitzatius dels quals es disposa, també és necessari un impuls econòmic. Fins al moment, la botiga solidària ha atès fins a 805 persones, que corresponen a 435 unitats familiars. A més, la Creu Roja compta amb 1.300 voluntaris que durant aquest temps han treballat més de 7.700 hores i, gràcies a les donacions i les campanyes de conscienciació, ja s'han recollit al voltant de 51 tones i mitja d'aliments.

Format diferent

Per la seva banda, el director de Bomosa Fundació i de BMS Consultoria Estratègica, Albert Batalla, s'ha mostrat satisfet del treball conjunt impulsat amb Worldcoo, una empresa social amb seu a Barcelona que ajuda a trobar recursos solidaris i impulsar projectes d'entitats socials, assegurant que es tracta "del primer projecte de micromecenatge" que compta "amb un format diferent, però que pot aportar contingut econòmic molt important en un projecte com aquest". Batalla ha indicat que durant el febrer va haver-hi reunions amb altres ONGs andorranes i també amb altres operadors comercials perquè "aquest primer pas es vagi engruixint". En aquest sentit, des d'aquest dilluns s'ha habilitat la pàgina web https://andorrasolidaria.worldcoo.com/, on apareixeran tots els projectes sobre els quals es treballa, la xifra de recaptació o el nombre de donacions rebudes, entre altres.

Així doncs, per al projecte de la botiga solidària s'ha establert una quantitat de 30.000 euros. Un cop assolida aquesta xifra, els beneficis es traslladaran a projectes socials d'altres entitats consensuades. A banda de la recaptació mitjançant l'app d'Andorra Telecom, els ciutadans també en podran fer via targeta de crèdit a través del web del projecte i, a més, es treballa amb altres operadors comercials per habilitar "aquesta via de microfinançament amb targeta de crèdit".