Dòria es queda a les portes de la final

Andorra la VellaLa palista andorrana, Mònica Dòria, s'ha quedat a les portes de classificar-se per la final en caiac dels Jocs Olímpics de Tòquio. Dòria ha sortit a dos quarts de vuit del matí, sent l'onzena palista en entrar en competició i ha fet una gran sortida, marcant els millors temps tant en el primer com en el segon parcial, aconseguint fins a cinc segons de marge vers el que era el millor temps.

El descens se li ha complicat però en el pas per la porta 23, on ha fet llarg, fet que l'ha obligat a remuntar per tal de poder-la passar. Cal recordar que la penalització per no passar una porta són cinquanta segons, i conscient d'aquest fet, Dòria ha tirat endarrere per creuar-la. Però aquest fet li ha fet perdre un mínim de quinze segons, que ha acabat deixant a l'andorrana sense cap opció d'entrar a la final. Fins aquest punt, la palista estava fent un descens perfecte, sense tocar cap de les portes i sense rebre penalitzacions. Dòria ha creuat la línia d'arribada amb 118,15 segons, en setzena posició, lluny dels 111,76 que li haurien donat el pas a la final.

Les principals favorites com l'espanyola que durant molts anys ha estat entrenant a la Seu d'Urgell, Maialen Chourraut, l'italiana d'origen alemany Stefanie Horn, l'alemanya Ricarda Funk o l'estrella australiana Jessica Fox, han complert les expectatives i s'han classificat per la final. Precisament Fox, amb una superioritat espectacular, ha marcat el millor temps amb 103,85 segons, creuant la línia de meta sense necessitat de remar i estalviant forces per la final.

Plata per Maialen Chourraut

La palista vasca, Maialen Chourraut (106,63), ha guanyat la medalla de plata en una final ajustadíssima, on la gran favorita, Jessica Fox, s'ha hagut de conformar amb el bronze després de cometre dos errors que li han costat dues penalitzacions de dos segons cada una i del102,73 amb el que ha parat el cronòmetres s'ha quedat a 106,43. La medalla d'or ha estat per l'alemanya Ricarda Funk, amb un temps de 105,55.