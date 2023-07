Una dotzena de faltes greus provoca el comiat d'un professor a la Universitat d'Andorra

Andorra la VellaLa Universitat va decidir acomiadar un professor que donava la matèria de Xarxes per una dotzena de faltes greus que van acabar en la rescissió del seu contracte. El centre va enviar un document al professor on es detallaven els problemes que s'havien detectat i, per tant, que justificaven l'acomiadament.

"1.- Vostè no va penjar a l'aula virtual el calendari de l'assignatura Xarxes I abans de l'inici de curs, en contra del requerit pel document "Descripció de les tasques del professorat del Diploma professional avançat i de titulacions de primer i segon

cicle de la Universitat.

2.- Vostè no ha respectat el calendari establert en la planificació de l'assignatura Xarxes I, concretament en no incloure en el calendari de l'assignatura cap informació relativa a la repetició d'un control presencial, i en modificar la data de l'examen final del mòdul 2 d'aquesta assignatura.

3.- Vostè no ha respectat els criteris acadèmics d'avaluació establerts al pla docent de l'assignatura Xarxes I.

4.- Vostè no ha ofert als alumnes la possibilitat de seguir l'avaluació continuada per a les assignatures Xarxes I i Xarxes II, possibilitat que s'estableix a la "Guia de l'Estudiant de la formació reglada de l'I per al curs 2016-2017", la qual a més es desenvolupa en el model d'avaluació de l'assignatura Xarxes I, establert en el pla docent de l'assignatura.

5.- Vostè no fa el seguiment dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge ja que no es corregeixen les pràctiques lliurades i no es dona retroacció als estudiants. De fet, vostè mateix reconeix que els alumnes han tingut una actitud molt passiva i fins i tot en l'assignatura de Sistemes Operatius cap alumne ha lliurat les pràctiques. Davant d'aquesta situació, vostè hauria d'haver mostrat un rol actiu en el sentit d'esbrinar els motius de la passivitat dels estudiants i redreçar la situació, en lloc d'haver-se mantingut també passiu.

6.- Vostè ha efectuat unes valoracions subjectives inapropiades en la comunicació escrita amb l'estudiant que va remetre una queixa a la Universitat. És inconsistent el fet d'aprovar finalment aquests estudiants, en aplicació de la normativa de la universitat, amb el fet de dir-li per escrit que no es mereix aquest aprovat. Així mateix, tampoc trobo apropiat que al llarg de les seves al·legacions vostè acusi contundentment l'estudiant d'haver comès frau sense aportar cap prova al respecte.

7.- Vostè es comunica amb els estudiants amb un ús incorrecte de la llengua catalana, amb textos que contenen nombroses errades ortogràfiques. Si bé és cert que quan l'B el va contractar no s li va exigir cap nivell mínim, vostè està impartint les seves assignatures en català i el nivell d'error ortogràfics que vostè comet no és acceptable.

8.- S'han produït diverses absències i retards en el seu lloc de treball.

9.- Vostè no aporta pràcticament res als estudiants de les assignatures Xarxes I i Xarxes II, els quals segueixen l'assignatura pràcticament des de casa, de manera que no imparteix classes presencials, no els corregeix les activitats i no elabora material docent, de manera que els estudiants tenen la sensació que vostè no hi és mai ni els dona cap retroacció de la seva resolució.

10.- Uns estudiants, malgrat que estaven aprovats per vostè, no van conèixer aquest fet fins moments abans de presentar-se a un examen que estava programat i que finalment no es va dur a terme, pel qual van estar estudiant, inclòs un cap de setmana enmig. Considero que aquesta situació va suposar un greuge als estudiants, motiu pel qual es van queixar.

11.- Vostè no utilitza el fòrum i pràcticament no utilitza el campus virtual, al qual està obligat d'acord amb la "Guia de l'ús docent del campus virtual", la qual detalla com s'han de dur a terme aquests usos, d'obligatorietat per a tot el professorat.

12.- La valoració real de la seva dedicació per al curs acadèmic 2016-2017 es troba molt per sota del compliment de la dedicació que hauria d'haver assolit d'acord amb els objectius marcats per a vostè a l'inici de dit curs.

13.- Vostè no vetlla per la conservació del patrimoni de la Universitat D'altra banda, vostè va perdre un ordinador de l'I i tota informació que aquest contenia, el qual no s'ha recuperat, en facturar-lo en un vol aeri. En tant que professor d'informàtica vostè hauria d'haver mostrat una diligència superior atès que és de sentit comú no facturar un ordinador d'empresa amb informació e treball de la qual a més no n'ha guardat cap còpia. D'altra banda, el fet de ser l'autor de materials els drets d'explotació dels quals corresponen en exclusiva a Ia Universitat no l'autoritza a eliminar-los de manera unilateral amb l'excusa que no estan actualitzats. L'I ha de poder conservar tots els materials produïts pels seus treballadors.

14.- Durant el curs acadèmic 2016-2017, vostè no ha generat pràcticament cap material nou per als estudiants, excusant-se en motius que mostren novament la seva manca de dedicació a les tasques que li han estat encomanades."

El professor va recórrer a la Justícia el seu acomiadament. Entre altres, va rebutjar els arguments de la Universitat, indicant que "és de llengua materna castellana i tot i que els Estatuts de la Ia Universitat li permetien fer les classes en castellà, va fer un esforç per fer-les en català. En qualsevol cas, no va ser contractat per donar classes de català, i les errades ortogràfiques comeses són menors, sense que puguin ser considerades com a una manca d'aptitud manifesta. No es pot considerar que hagi comés faltes de puntualitat pel fet que no se'l trobés a l'aula uns dies concrets, compte tingut que podia estar en altres aules treballant. La Universitat hauria d'haver fet una mitja ponderada de les valoracions dels estudiants. Els alumnes no es van adreçar a ell per preguntar sobre si havien de fer l'examen de recuperació. Només hi havia un alumne que seguia les classes a distància, per la qual cosa no tenia sentit utilitzar el fòrum i el campus virtual. Les instruccions es donaven a classe i es transmetien per correu electrònic a l'alumne que seguia les casses a distància. La pèrdua en un vol d'una maleta de mà -dins la qual hi havia un portàtil propietat de la Universitat s'ha de considerar un fet fortuït. Durant els 23 anys en els quals va treballar a la Universitat no va tenir mai un problema disciplinari".

Tant la Batllia com la sala administrativa del Tribunal Superior han donat la raó a la Universitat. En la sentència de segona instància s'indica que "a l'expedient també s'acrediten les baixes valoracions i les queixes dels alumnes, així com la seva escassa presència a les classes, ço que demostra la poca implicació del professor. En definitiva, es consideren provats els 12 fets que, conjuntament considerats, fan palesa una manca d'aptitud manifesta per al lloc de treball objecte de contracte".