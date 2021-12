Duel de titans: AirPods o auriculars XL?

Andorra la VellaHi ha qui viu enganxat als seus auriculars. Ho fa tot amb música, escoltant la ràdio o un podcast, així que aquests dispositius són imprescindibles per a ells. Hi ha qui encara recorda els primers auriculars, que se suportaven amb una diadema metàl·lica i tenien un petit disc a cada orella, però la majoria de nosaltres fa anys que estem utilitzant els que tenen audiòfons petits que s'adapten a les orelles. A partir d'aquest disseny han anat apareixent variacions de forma i mida que han acabat convertint els auriculars sense fils -els AirPods d'Apple han monopolitzat el nom comú- i els auriculars XL en els dos extrems oposats.

A la FNAC Andorra pots trobar infinitat de models, tant d'auriculars sense cables com d'auriculars XL, i si teniu dubtes sobre quin dels dos us aniria millor, us deixem una valoració genèrica de cada model. Que guanyi el millor!

Auriculars XL o sense fils?

AirPods

Per increïble que sembli, els primers auriculars sense fils van aparèixer a finals dels anys 90, però no va ser fins al 2016, quan Apple va presentar la primera versió dels seus AirPods, que es van començar a popularitzar. El darrer any, els AirPods han viscut un autèntic boom, i és que són lleugers, còmodes -adéu a les estrebades amb el cable-, i discrets. De fet, tan discrets que et podran confondre amb un boig que parla sol pel carrer.

Ara bé, també tenen alguns desavantatges. La principal és la bateria, ja que s'han de guardar carregant-se perquè puguin funcionar i s'ha d'estar pendent de la càrrega sinó vols quedar-te 'en silenci'. El seu preu és força elevat en comparació amb els auriculars tradicionals, sense comptar en l'alta possibilitat de perdre'ls amb freqüència (fins i tot algunes marques venen un cable on els pots connectar perquè tornin a ser els auriculars de tota la vida).

Auriculars XL

Et fan sentir com un autèntic raper dels Estats Units. Per complementar el look dels teus auriculars XL només et faltarà la dessuadora XL, les ulleres XL i, és clar, les cadenes daurades XL, perquè els amants dels auriculars XL ho volen tot 'en gran'. I és que, bromes a part, el principal avantatge d'aquest tipus d'auriculars és la sensació immersiva que ofereixen, una entrega total al so que escoltes i que et farà perdre el món de vista. Quan te'ls poses, només quedes tu i la teva música.

El desavantatge? Si els portes pel carrer poden arribar a ser perillosos, ja que l'aïllament que provoquen pot propiciar accidents. A més, el seu pes i grandària acaben resultant per a alguns una incomoditat.