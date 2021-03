Durant el 2020 s'han extret més de 18kg de deixalles per cada km de riu a Andorra

Andorra la VellaAmb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, el departament de Medi Ambient ha presentat aquest dilluns el balanç de la qualitat de les aigües superficials del 2020, amb uns resultats que se situen en primer lloc des que es va posar en marxa el Pla de sanejament d'Andorra l'any 1996. D'aquesta manera, segons han explicat la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, i la cap d'àrea de Medi Ambient, Laura Coll, al llarg del 2020 s'han tractat 23,5 milions de metres cúbics d'aigües residuals, dels quals el 69,5% han anat a càrrec de la depuradora de Sant Julià (EDAR Sud). "Seria de l'ordre d'unes 10.000 piscines olímpiques d'aigües residuals tractades", ha indicat Ferrer.

Els resultats obtinguts a través de les 400 mostres recollides mitjançant les 37 estacions depuradores, un 37% menys en relació amb l'any anterior a conseqüència de la pandèmia, conclouen que el 95% de les aigües superficials han obtingut un resultat "excel·lent o bo", mentre que l'any 2005, "les estacions amb una qualificació excel·lent o bona no arribaven ni al 40%".

L'objectiu de l'estudi anual és valorar les fonts d'aigua; les infraestructures hidràuliques; els serveis relacionats amb l'aigua (aigua potable, sanejament i serveis de salut), i l'ús d'aquest element com a input per a la producció de l'activitat social, econòmica, recreativa, cultural i esportiva.

En el text també s'analitza la quantitat de deixalles presents als rius del Principat. En aquest sentit, durant el 2020 es van netejar fins a 663 quilòmetres de riu, en el qual es van extreure 12,2 tones de residus. Aquesta dada representa que s'han extret un total de 18,4 quilos de deixalles per cada quilòmetre d'aigua, una xifra que es manté estabilitzada respecte dels tres anys anteriors. Coll ha indicat que una de les majors dificultats per retirar aquests residus corresponen a l'extensa xarxa fluvial del país i la dificultat d'accés en determinades zones. "La programació que tenim és que diàriament netegem un tram de riu", sent les zones centrals les que es netegen "més periòdicament" perquè és allà on es troben més restes. En l'actualitat, Andorra ha assolit el 100% del sanejament pel que fa a les aigües residuals. Això significa que, en principi, no hi hauria d'haver cap abocament directe al riu, tot i que és cert que es produeix algun de "puntual".

En relació amb la qualitat biològica de les aigües superficials, que es basen a analitzar la quantitat de macroinvertebrats per determinar la qualitat de l'aigua, el 93% de les estacions se situen en dades "excel·lents, bones i passables". Es tracta d'una dada que ha anat millorant any rere any on només una estació, al punt del Valira d'Orient, presenta una qualitat dolenta a causa de la producció elèctrica. Amb tot, segons dades del CRES de l'any 2020, "la situació dels rius d'Andorra és molt satisfactòria", ja que el 76% dels enquestats qualifica l'aigua com bona o molt bona. Respecte de l'enquesta del 2016, la proporció augmenta positivament en 16 punts.

Per últim, les dues representants mediambientals han assegurat que durant el 2020 no s'ha detectat cap presència d'hidrocarburs al llarg de les 52 mostres que es prenen a l'any en cadascuna de les fronteres i que, per tant, no s'han vessat als rius.