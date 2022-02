Un edifici amb una coberta que evoca el Cadí, proposta guanyadora per a les futures instal·lacions d'INEFC Pirineus

La Seu d'UrgellLa proposta d'execució d'un edifici amb una coberta en ziga-zaga que evoca la serralada del Cadí ha estat la guanyadora d'un concurs públic convocat per l'Ajuntament de la Seu per construir el centre d'INEFC Pirineus. Així, els seus impulsors, Cerouno Arquitectos i OP Team Arquitectura, assumiran tant la redacció del projecte com la direcció de l’obra. L'objectiu és que els treballs comencin abans d'acabar l'any i que el curs 2023-24 ja arrenqui a les noves instal·lacions, ubicades en una parcel·la municipal de l'Horta del Valira de la capital alturgellenca. De moment, les classes teòriques del primer curs del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, en marxa des del setembre amb 40 alumnes, es fan al centre cultural Les Monges.

Les formes geomètriques de la coberta de l'edifici proposat per acollir l'INEFC Pirineus també simbolitzen els perfils altimètrics que s'utilitzen en la pràctica d'esports de muntanya. Tot plegat, amb la voluntat d'oferir una imatge singular i reconeixible, segons detallen els arquitectes que l'han dissenyat. Mentre, es vol donar èmfasi als espais interiors amb elements estructurals de fusta.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha dit que aquesta opció "encaixarà perfectament en l'entorn on s'hi ubicarà" i ha destacat la qualitat de la resta de projectes. De fet, aquesta proposta era una de les sis que es van seleccionar en una primera fase d'entre totes les que s'havien presentat de forma anònima. Per tal de finançar les obres de d'edifici, el consistori compta amb una subvenció de 4 milions d'euros de la Diputació de Lleida.