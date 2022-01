Eduació consolidarà 19 places d'interins

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’obertura de la cobertura definitiva de 19 places vacants de treballador públic indefinit del cos d’educació. La mesura segueix la línia iniciada el 2016 amb la voluntat de reduir fins al 15% les places no consolidades del Ministeri. De fet, des d’aquella data s’han consolidat un total de 83 places i la voluntat del Govern es continuar el pla de consolidació fins a finals de legislatura.

Per a la convocatòria aprovada aquest dimecres es prioritza la consolidació de 17 places vacants de col·laborador educatiu i de 2 places vacants de tècnic especialitzat en l’àmbit de l’ordenament curricular. El col·lectiu de col·laboradors educatius és el que presenta una mitjana d’edat superior de la plantilla el que provoca més baixes per jubilació i, per tant, més vacants. Pel que fa els tècnics d’ordenament curricular es proposa consolidar les dues places vacants ja que l’àrea només disposa de la figura del cap d’àrea com a personal fix i la resta de llocs son ocupats per interins.

Així, es sol·licita la cobertura amb personal fix de 19 places vacants distribuïdes de la manera següent: la cobertura definitiva mitjançant concurs intern i, si escau, concurs extern, de 17 places vacants del Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana, amb una retribució anyal bruta corresponent al 80% del nivell N-C2 de classificació del Cos d’Educació, distribuïdes de la manera següent: 6 places de col·laborador educatiu (sistema educatiu andorrà). 11 places de col·laborador educatiu (sistema educatiu francès). La cobertura definitiva mitjançant concurs intern i, si escau, concurs extern, de 2 places vacants del Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, amb una retribució anyal bruta corresponent al 80% del nivell N-B4 de classificació del Cos d’Educació, distribuïdes de la manera següent: 2 places de tècnic especialitzat en l’àmbit de l’ordenament curricular.

La data límit de presentació de la sol·licitud, per a les dues convocatòries, és el dia 16 de març del 2022. L’hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits d’aquest dia. La incorporació de les persones seleccionades al seu lloc de treball es farà efectiva a partir de l’1 de setembre del 2022.