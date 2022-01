Educació té 83 docents de baixa, 13 dels quals sense substitut

Andorra la VellaEn la sessió de control que ha tingut lloc aquest dijous, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha preguntat sobre el nombre de baixes laborals entre el professorat i sobre les seves cobertures, després de les declaracions que va fer la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, aquest passat dilluns en la cloenda de la Universitat d'estiu i tardor. En aquest sentit, la ministra ha informat que dels 855 treballadors del sistema andorrà, n'hi ha 83 de baixa. Vilarrubla ha comentat que no tots aquests professors es troben de baixa per la Covid-19, i ha puntualitzat que actualment hi ha 70 baixes cobertes i 13 de no cobertes, el que equival a un 1,52%.

Vilarrubla també ha reiterat que ara per ara no hi ha dificultats per cobrir les baixes, ja que hi ha gent suficient a les bosses de treball, a excepció d'alguns casos puntuals. Tot i així, les diferents baixes es troben repartides per diferents escoles i això "facilita la gestió de cada centre", ha indicat. Per la seva banda, Salazar ha volgut manifestar la predisposició del seu partit a col·laborar per poder fer les modificacions legislatives escaients perquè les escoles pateixin el mínim impacte possible les conseqüències de la pandèmia.

Candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern

Una de les altres qüestions de la sessió ha estat relacionada amb la candidatura per a l'organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030. López ha demanat els diferents contactes que hi ha perquè Andorra formi part d'aquesta candidatura dels Pirineus i ha destacat la rellevància que podrien tenir. "Hi pot haver un interès rellevant a la millora dels accessos per carretera i per tren entre l'àrea metropolitana i el Pirineu", ha destacat el president del PS.

Per la seva banda, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha expressat la predisposició activa a formar part de la candidatura amb el potencial que té Andorra. "Hi ha hagut intercanvis bilaterals en els quals s'ha mostrat l'interès i la predisposició a poder ajudar i a millorar la candidatura" i se n'ha informat tant al govern espanyol com català, ha indicat. A més, ha destacat que cada cop més les candidatures estan anant cap a la multilateralitat i "Andorra ha fet un pas endavant amb homologacions d'instal·lacions de pistes" i amb una gran capacitat hotelera que pot acompanyar la infraestructura. En les repreguntes, López ha lamentat que no hi hagi molta informació al respecte i ha comentat que en les darreres setmanes hi ha hagut diferents reunions oficials d'una comissió tècnica de la candidatura. En resposta, Riva ha reiterat que no hi ha res tancat, que el diàleg és constant i que l'oferiment per part d'Andorra continua vigent.

Presidència de l'AREB

Per últim, en un dels darrers punts, el ministre de Finances, Eric Jover, ha comentat que la dimissió d'Albert Hinojosa com a president de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) ha estat per motius personals, ja que ha decidit deixar el servei públic per anar a una empresa privada. Jover també ha justificat que Hinojosa no comparegués davant el Consell General des de finals del 2018 per les "greus amenaces" que va rebre tant ell com la seva família i que van provocar que rebessin protecció oficial. "Va ser una decisió personal meva", ha assegurat Jover, afegint que va decidir que Hinojosa limités la seva exposició pública.

D'aquesta manera, Jover ha manifestat que Hinojosa ha continuat al càrrec en funcions durant aquest temps en la búsqueda d'un substitut. En aquest sentit, no ha volgut avançar quan ni qui serà, però sí que ha assegurat que el futur president de l'AREB compareixerà davant el Consell General. Amb aquestes explicacions, el ministre ha respost a les preguntes del conseller general socialdemòcrata, Joaquim Miró, qui s'ha mostrat crític amb la gestió que hi ha hagut aquests anys al capdavant de l'AREB, i ha tornat a demanar poder disposar dels comptes de BPA.

El ministre ha manifestat que la interpretació jurídica que fa l'executiu de la llei no els permet facilitar aquesta informació en ser comptes privats d'una empresa. D'altra banda, sobre la gestió de l'agència, Jover ha reiterat que l'AREB ha rebut 134 sentències a favor i cap en contra, del total de 177 que hi ha hagut. D'aquestes, 22 es van resoldre per la via administrativa, 50 procediments van ser favorables en primera instància, 84 en segona i 21 encara es troben en curs.