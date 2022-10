Educació activarà protocols després del cas d'assetjament denunciat al Janer

Andorra la VellaEls últims dies ha circulat per les xarxes socials una captura de la publicació d’una adolescent de 14 anys denunciant que estaria patint assetjament per part dels seus companys del Col·legi Janer.

La noia ho explicava a una Storie d’Instagram, on assegurava que no volia anar a l’escola, que té por i que és un infern on “només és l’ovella negra”. Explicava que pateix una pèrdua de cabell a costa de la situació i que fins i tot s’ha vist obligada a tallar-se’l. A la publicació indicava un episodi concret, en què un grup de noies va fer broma a la seva costa al bus escolar. Precisament ho van fer pel seu cabell.

Terminava demanant màxima difusió per la publicació ja que la situació portaria 4 anys empitjorant. Fins i tot assenyalava el professorat del Janer, que assegura que no fa res per ajudar-la.

Després d’aquest cas, la ministra d’Educació Ester Vilarrubla ha indicat, segons recull Andorra Televisió, que “es millor que despleguem molts esforços i invertim molt temps i que no acabi sent un assetjament, que no que pensant que és una cosa que es minimitza i que és una cosa de nens i hi hagi algú que estigui patint”. Vilarrubla ha afegit que “per tant, tots aquells esforços que calguin fer de revisar protocols, d’estar fent més formacions i d’estar molt més atents a tot és el que jo encomano a les escoles. No ens podem permetre que cap nen i nena o jove d’aquest país ho passi malament”.