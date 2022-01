Educació aprova la creació de cinc títols de bàtxelor en l’àmbit musical

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la creació de cinc títols relacionats amb l’àmbit musical: bàtxelor en composició musical, bàtxelor en direcció musical, bàtxelor en interpretació musical, bàtxelor en musicologia i bàtxelor en pedagogia musical. La creació d’aquests estudis s’ha fet a proposta de la Humanium International University.

El bàtxelor en composició musical ha formar professionals qualificats per a la creació musical, amb domini de les estructures musicals i capacitat per escriure i adaptar música a diferents contextos; el de direcció musical els prepara per dirigir els diferents tipus de formacions perquè coneguin la tècnica de cada instrument; el bàtxelor en interpretació musical prepara els alumnes perquè dominin les tècniques d’interpretació d’un instrument principal i el seu repertori; el de musicologia forma els professionals per entendre, des d’una perspectiva global i comprensiva, el fet musical en tots els seus aspectes teòrics, tècnics i pràctics; i finalment el de pedagogia musical se centra en posar al seu abast les tècniques pedagògiques d’ensenyament de la música.

El títol de bàtxelor té una càrrega de treball de 180 crèdits europeus distribuïts en tres cursos acadèmics –sis semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun– entre obligatoris, optatius i de lliure elecció. El següent pas per tal que aquests estudis esdevinguin una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern.

Tal com estipula la Llei de l’ensenyament superior, el Govern estableix les titulacions que tenen caràcter estatal i que s’estructuren sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queden referenciades en el Marc andorrà de titulacions de l’ensenyament superior d’Andorra (MATES). El primer cicle condueix al grau de bàtxelor i bàtxelor d’especialització, el segon al de màster, i el tercer al de doctor.