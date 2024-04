Educació financera, golf i tallers de noves tecnologies a L'espai aquest abril

Andorra la VellaCreand Fundació ofereix aquest mes d’abril noves activitats en el marc del programa ‘Envelliment saludable’ adreçades a les persones més grans de 60 anys. Entre les iniciatives que es proposen hi ha l’inici d’una nova temporada dels tallers relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions, amb un curs de PowerPoint i un taller de vídeo digital. El primer dels tallers comença el dia 9 i tindrà lloc els dimarts i dijous, de 10 a 12 h. En el cas del de vídeo, serà els divendres, d’11.30 a 13 h, a partir del dia 12.

Com a novetat, aquest mes també s’ofereix una xerrada sobre les cases de l’arquitectura tradicional d’Andorra, de la mà de l’historiador David Mas. Una sessió, que tindrà lloc el dia 11 d’abril, a les 16 h, i en la qual s’explicarà com eren les cases on vivia la gent en l’Andorra tradicional, quin era el seu aspecte, quina ha estat la seva evolució des de l’edat mitjana fins a mitjans del segle XX, com era el seu interior i quines són les més interessants de les que s’han conservat.

La seguirà una sessió d’educació financera a càrrec d’un expert de Creand Crèdit Andorrà, Ignacio Fonseca, director de Gestió d’Actius, amb la voluntat de millorar els coneixements financers i explicar conceptes econòmics i sobre finances personals. Aquesta xerrada serà el 15 d’abril, a les 16 h.

Pel que fa a l’activitat física, la Fundació ha programat un taller de golf, que s’allargarà fins al mes de juny, tots els dimarts de 10.30 a 11.30 h, a partir del dia 9. La pràctica del golf està associada a beneficis com una bona salut mental i una millora de la salut general de les persones, una reducció dels factors de risc de malaltia cardíaca o una moderació del risc de lesions comparat amb altres esports. Aquest esport proporciona activitat física aeròbica d’intensitat moderada alhora que fomenta les relacions socials. D’altra banda, també s’ha previst una sortida guiada a Sant Joan de Caselles, un dels exemples més coneguts i rellevants del romànic andorrà, on s’observaran els darrers treballs de restauració del temple. Serà el 30 d’abril, a les 11 h.

La Fundació ofereix periòdicament un ampli ventall d’activitats en el marc del programa ‘Envelliment saludable’ que complementa amb diverses propostes a través de la plataforma de formació virtual de L’espai. En aquest enllaç es pot consultar la programació completa, tant presencial com online.

Programa d’activitats per a les persones més grans de 60 anys

Creand Fundació organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir més benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres.