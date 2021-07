Els efectius judicials davallen en una persona al 2020

Andorra la VellaEl nombre d'efectius judicials de l'any 2020 se situava en els 41, dels quals 20 són homes i 21, dones. La xifra total representa un efectiu menys que l'any anterior.

Segons les dades que ha fet públiques el departament d'Estadística, per tipologia, hi havia divuit magistrats, disset batlles i sis fiscals els quals estan distribuïts dins els diferents òrgans que componen la judicatura andorrana.

Dins el Tribunal Superior de la Justícia hi ha onze magistrats, dos d'ells en excedència i el total és d'un efectiu menys que el 2019; al Tribunal de Corts hi ha set magistrats; a la Batllia hi ha disset batlles; i finalment al Ministeri Fiscal hi ha sis fiscals, un d'ells en excedència. Cal destacar que a Corts, Batllia i Ministeri Fiscal els efectius són els mateixos que l'any anterior.