EMAP i Ensisa, integrades en una mateixa societat

Andorra la VellaEls comuns de Canillo, de la Massana i Crèdit Andorrà han signat un preacord per a la creació d’una nova societat que preveu integrar el 100% de les accions d’Ensisa i d’EMAP, societats explotadores de les estacions de Soldeu El Tarter i Pal Arinsal. La composició accionarial inicial serà d’un 40,09% per part de Canillo, un 39,66% per part de Crèdit Andorrà i un 19,9% per part de la corporació massanenca. Aquesta integració aportarà "beneficis significatius, tant en l’àmbit econòmic com en la cohesió del model de negoci, amb l’objectiu de ser més competitius en els mercats internacionals i eliminar la competència interna, situant Andorra com a una destinació de neu top 10 mundial", informen els impulsors de l'acord.

Aquesta nova aliança històrica al sector de la neu d’Andorra afavorirà l’estabilitat futura de les dues societats, ja que es preveu que s'incrementin els ingressos, s'estalviïn costos i es millori la capacitat per impulsar un pla d’inversions global que permetrà treballar en un àmbit d’actuació local combinat amb la internacionalització. La finalitat de la nova fórmula és promoure una oferta més competitiva els 365 dies de l’any. En aquest sentit, el pla estratègic contempla inversions per valor de més de 60 milions d’euros a les pistes dels sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira, així com una inversió de 36,4 milions d’euros de cara el 2022 per desenvolupar el projecte de connexió esquiable entre Arinsal i Pal a través de dues noves pistes, xarxa d’innivació i un edifici de serveis a la zona.

Una de les premisses serà la separació del consell d’administració de l’equip executiu, amb una elecció objectiva de la direcció. La proposta es basa en una direcció de proximitat única que integri els departaments de muntanya, serveis, administració i recursos humans, en combinació amb Grandvalira-Nevasa com a comercialitzadora de cara el futur.

Percentatges de les participacions

Un dels objectius de la corporació massanenca és ser paritària dins la nova estructura empresarial. Per això s’han acordat mecanismes per tal que la participació inicial del 20% arribi progressivament fins al 30% en els pròxims sis anys.

Les negociacions per a la creació de la nova societat es van iniciar el passat mes de maig i han comptat amb la intervenció del cònsol major de Canillo, Francesc Camp; la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i el conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, així com David Hidalgo, director general de Grandvalira-Ensisa i el director general de Vallnord Pal Arinsal, Josep Marticella.

En aquest sentit, Molné ha assenyalat que "a la Massana teníem clar que volíem un projecte de país, amb socis naturals. I de les diferents reunions que hem mantingut, tant amb inversors nacionals com internacionals, sempre hem tingut clar que la millor opció era un model d’integració entre EMAP i Ensisa. Per això hem treballat en aquest sentit i estic molt satisfeta del que hem aconseguit perquè aquesta operació aportarà beneficis per a les tres parts i per al país”. El procés que ha culminat amb aquest acord parteix dels contactes iniciats pel comú de la Massana per canviar el seu model d’accionariat.

Al seu torn, Camp ha volgut destacar que més enllà de les sinergies que a nivell de negoci generarà la nova societat, “cal tenir en compte el posicionament en l’àmbit internacional que suposaran les sinergies de continuar acollint les copes del món d’esquí alpí a Soldeu El Tarter i les copes del món i campionats del món de MTB a Pal Arinsal”.

Per la seva part, Cornella ha explicat que “amb aquest acord, hi sortirà guanyant tothom. Hauria de permetre unificar en una sola marca l’esquí a Andorra, fent honor a l’esperit dels pioners de Grandvalira. Crèdit Andorrà sempre ha apostat per aquest sector econòmic, clau pel desenvolupament del país".