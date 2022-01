Emotiu comiat sobre neu a l'Arnau, el jove de 22 anys que va morir al sinistre de Peramola

Andorra la VellaDesenes de familiars i amics d'Arnau Castellón Guilemany, el jove andorrà de 22 anys que diumenge passat va perdre la vida en un accident de trànsit a la C-14, al terme municipal de Peramola, han realitzat un acte de comiat al difunt esquiant des del Pic del Cubil fins al Coll de la Botella. L'homenatge ha tingut lloc aquest divendres a partir de les 12 hores, moment en el qual s'han reunit moltes persones que tenien relació amb el jove, qui havia estat un bon esquiador i amant de la muntanya.

La convocatòria es va dur a terme a través d'un anunci obert a tots els seus coneguts on es convidava a tothom que tingui ganes de compartir una baixada per la neu amb el "cabirol" a acudir aquest divendres 7 de gener. A banda, s'oferia l'oportunitat d'accés al Pic de Cubil amb el telecadira de manera gratuïta a aquelles persones que no disposessin de forfet.