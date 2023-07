Una empresa de mudances reclama una clienta un sobrecost impagat perquè no va fer les caixes

Andorra la VellaUna dona va demanar els serveis d'una empresa de mudances pel trasllat d'objectes que tenia en un xalet a la Massana i en un despatx a Andorra la Vella. L'afer va acabar als tribunals perquè l'empresa de transports li va demanar quan es va acabar la feina un increment de 3.120 euros respecte al pressupost inicial. El motiu al·legat era que la dona no havia preparat les caixes per al trasllat, el que va comportar que els treballadors haguessin de fer moltes més hores i pel material que van haver de comprar. La dona va demanar que els mobles es cobrissin amb plàstic de bombolles. Gairebé la meitat dels 3.100 euros es derivava de cadascun dels dos conceptes. els 3.100 euros corresponen als treballs que l'empresa considera que "va fer per compte de la demandada i que no es trobarien inclosos en el pressupost inicial que es va emetre".

L'empresa al·lega que quan es van presentar a fer la mudança la clienta no havia preparat les caixes, havent d’encarregar els empleats. I que la dona va exigir que tots els elements a desplaçar es trobessin protegits al marge de les mantes especialment destinades a aquesta finalitat, amb paper bombolla. Aquest afegit va fer augmentar significativament el cost de la intervenció (tant en temps com en material).

La dona es defenia dient que es van empaquetar les caixes i que en tot cas, el suplement de feina i material era imputable a la negligent previsió de l’empresa. I culpa a la manca de perícia dels treballadors i a la desorganització absoluta que assegura que va tenir lloc durant la mudança.

Tot i que es dóna per fet que la dona no va fer les caixes, l'empresa de mudança només ha aconseguit que li paguin una sisena part del que reclamava. Ha estat així perquè en la factura refeta després dels canvis no s'han inclòs els conceptes pels quals s'havia de pagar molt més. En aquest sentit, segons la sentència, "no s’indica ni el nombre d’hores realitzat, ni el nombre de treballadors afectats o preu horari, i tampoc cap referència s’efectua al volum de paper bombolla o material suplementari subministrat, limitant-se a reclamar una suma global en concepte d'hores de treball (1.470.- €) i material d’embalatge (1.380.- €)". El Superior destaca que "no es tracta aquesta d’una informació irrellevant que en tot cas havia de ser desautoritzada per la part demandada en base a la justificació dels fets impeditius o obstatius, la irregularitat denunciada irradia sobre la pròpia estructura material de la reclamació que s’articula doncs impedeix al Tribunal qualsevol control, fins i tot aproximatiu, respecte de la bondat de la reclamació que s’articula".

Al final, cobrarà 570 euros de compensació com marcava ja la sentència de primera instància.